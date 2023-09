MVP NBA lige dobio ultimatum - "Mi ili SAD, odluči!"

Francuska selekcija ima ozbiljne planove sljedeće godine na Olimpijskim igrama, a to je pokala i novim ultimatumom za Embida.

Izvor: Youtube / House of Highlights

Francuska košarkaška reprezentacija ozbiljno se priprema za predstojeće Olimpijske igre na kojima žele da iz uloge domaćina stignu do velikog rezultata. Francuzi neće propustiti priliku da se pokažu u najljepšem svjetlu, naročito poslije Svjetskog prvenstva na kojem nisu imali uspjeli da prođu prvu fazu.

Ekipa Vensana Kolea ima na meti MVP zvijezdu NBA lige, Džoela Embida, kamerunskog centra koji ima francuski, ali i američki pasoš. Čini se da ponuda već predugo stoji na stolu, a jasnog odgovora od igrača Filadelfije za sada nema... Možda bi Embidu ovo bila jednostavna odluka da nije još jedna košarkaška velesila zainteresovana za košarkaša.

Reprezentacija SAD ima probleme u svom timu, a to je "petica" koja je bila najranjivija na Svjetskom prvenstvu, pa se Grent Hil, direktor nacionalnog tima, odmah bacio na rešavanje ovog problema. Spas je pronašao upravo u Džoelu i odmah započeo pregovore sa igračem Filadelfija Seventisiksersa.

Embid je rođe u Kamerunu, pa postoji mogućnost da zaigra za reprezentaciju zemlje iz koje je rođen, što je za sada najmanje izgledna šansa. Francuska ima sve manje strpljenja, pa je postavila ultimatum 29-godišnjaku da mora što prije da odgovori zahtjevu.

"Odluka u vezi sa Embidom će biti donijeta brzo. Nadamo se da i on to zna. Trebalo bi da imamo odgovor do desetog oktobra. Taj datum smo postavili kao rok“, rekao je predsjednik Košarkaškog saveza Francuske Žan-Pjer Sijuta i dodao: "Želimo da Embid igra za nas, ali mu dosad nikada nismo poslali zvanični poziv. Priču u medijima kreirali su drugi. U pitanju je delikatna situacija jer i reprezentacija SAD želi da Džoel bude njen član."

