Brutalna prozivka Džoela Embida: "Imaš srpski grip!" Šokirao pred kamerama - čeka se reakcija!

Džoel Embid ima "srpski grip" i zato ne igra protiv Nikole Jokića, smatra analitičar i bivši košarkaš Ričard Džeferson.

Izvor: Profimedia

Pripreme za novu NBA sezonu još nisu ni počele, a već smo dobili ozbiljni "peckanje" prošlogodišnjeg MVP-ija! Džoel Embid, koji je po mišljenju mnogih neopravdano uzeo titulu ispred Nikole Jokića, našao se u centru pažnje nakon što ga je nekadašnji košarkaš Ričard Džeferson pošteno isprozivao pred kamerama!

Analitičar Džeferson govorio je o pojavi koju su poslednjih sezona mnogi primijetili - Džoel Embid ne voli da igra protiv Nikole Jokića, posebno kada je riječ o gostovanjima u Denveru. Obično se pronađe neki (ne)opravdani razlog zašto centar Filadelfije ne može da putuje na Jokićev teren. Nekadašnji Nikolin saigrač Ričard Džeferson dao je tome nadimak - "srpski grip".

Po njegovim riječima, Džoel se razboli - mada to ne priznaje - zbog Nikole Jokića i to ga sprečava da odmjere snage u Koloradu! Zbog toga će prozivati najboljeg igrača Filadelfije, u nadi da će stići odgovor ili reakcija - možda i neki međusobni okršaj ukoliko Embid bude dovoljno hrabar.

"To se zove 'srpski grip'. Ima mnogo varijacija. Zvao se 'Šekov grip', 'Kobijev grip', puno različitih vrsta gripa, ali sada je to srpski grip. Džoele, ne mislim da izbjegavaš Nikolu Jokića, ali od sada pa nadalje ja ću govoriti da izbjegavaš Jokića sve dok ne budete igrali. Dominirao si protiv njega u Filadelfiji, on nije dobio šansu za revanš u Denveru. Tako da sve što ću reći je 'Izbjegavaš Jokića'. Jedva čekam da vidim šta će se desiti, kako ćeš da odgovoriš", rekao je Ričard Džeferson u kameru. Pogledajte njegovo obraćanje: