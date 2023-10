Džoel Embid objasnio odluku da bude Amerikanac! Htjele ga tri reprezentacije - evo šta je prelomilo!

Jedan od najboljih košarkaša na svijetu Džoel Embid izabrao SAD zbog Olimpijskih igara, iako i Francuska učestvuje na njima!

Izvor: Profimedia

Košarkaška reprezentacija SAD na Olimpijske igre u Parizu 2024. godine ide silno pojačana - MVP ligaškog dijela iz prethodne NBA sezone Džoel Embid priključiće se nacionalnom timu i pojačati konkurenciju pod košem, tamo gdje su Amerikanci inače najtanji! Centar Filadelfije izabrao je da odbije pozive Kameruna i Francuske, a tu svoju odluku obrazložio je kratkim izjavama.

Iako je bilo logičnije da zaigra za zemlju u kojoj je rođen, Embid je riješio da u karijeri predstavlja Sjedinjene Američke Države! Navodno, san mu je bio da nastupi na Olimpijskim igrama pa je zato izabrao prvog favorita za zlatnu medalju, iako će na turniru učestvovati i Francuska koja je organizator takmičenja!

"Bilo je teško, dopadale su mi se sve tri opcije. Moja domovina je Kamerun, mnogo je volim, ali zaista sam želio da učestvujem na Olimpijskim igrama u Parizu. To mi je bio cilj i san. Dodajte na to činjenicu da je moj sin Amerikanac, da sam već dugo ovdje i da posljednjih godina donosim odluke i zbog svoje porodice", rekao je Džoel Embid i dodao: "Francuska je uradila ono što je rekla da hoće i to zaista cijenim. Odluka je bila teška, želio sam da uzmem što je više moguće vremena, ali sam dobio rok da odlučim. Zadovoljan sam odlukom."

Podsjećamo, Džoel Embid je rođen u kamerunskom gradu Jaunde, a kao dječak je maštao da u Evropi izgradi profesionalnu karijeru u odbojci. Tek sa 15 godina počeo je da trenira košarku, ubrzo su ga primijetili skauti i preselio se u SAD gdje se razvija njegova cjelokupna karijera. Košarkaške programe pohađao je u srednjoj školi i na koledžu, a 2014. godine ga je kao trećeg pika na draftu izabrala Filadelfija. Prethodne sezone osvojio je MVP priznanje u ligaškom dijelu takmičenja, što je najveći uspjeh njegove karijere.