Legendarni NBA as otvorio dušu: "Morao sam da otpustim brata, igrali smo užasno"

Toni Parker objasnio je zbog čega je uručio otkaz bratu Ti Džeju i kakvi su dalji planovi Asvela u Evroligi.

Pao je i prvi otkaz u Evroligi. Asvel je otpustio trenera Ti Džeja Parkera. Da stvari budu gore, predsjednik kluba je Toni Parker, brat doskorašnjeg šefa struke francuskog tima. Sada je u potrazi za novim trenerom i stvari bi vrlo brzo trebalo da budu riješene.

Legendarni košarkaš i četvorostruki šampion NBA lige se oglasio poslije svega toga.

"Bilo je vrijeme za promjenu, doživjeli smo neke užasne rezultate, neprihvatljive. Ja sam strpljiva osoba. Rastao sam se sa Zvezdanom Mitrovićem poslije godinu i po dana, jer igrači nisu željeli da igraju za njega, to sada nije bio slučaj. Svi igrači su podržavali Ti Džeja, ali je odluka bila moja", jasan je Toni.

Zatim je obrazložio dodatno odluku.

"Potrebna nam je šok terapija, nova vizija, novi trener. Tim ne može da pokaže sav potencijal, hemija nije bila prava, vrijeme je da pokuša da se spasi sezona. Imamo talentovan tim, samo je potrebno da neko drugi bude za kormilom. Vjerujem u ovaj tim, mnogi igrači nisu igrali na svom nivou od početka sezone. Naravno da mi je sve ovo teško palo, ali sam uvijek pričao da ću donositi prave odluke za klub. Svi znaju koliko sam blizak sa porodicom i sa bratom, ali je to bila prava odluka. On je razumio, pričao sam i sa članovima porodice, znaju i oni da je teško zadržati ovakav posao dugo. On je bio na udaru kritika i surovih komentara koji su ga ojačali i siguran sam da će mu to pomoći na budućem poslu, bilo to u Evroligi ili NBA."

Nada se da će Herbert, selektor reprezentacije Njemačke uskoro da preuzme tim.

"Pričao sam sa Serđom Skariolom i Gordonom Herbertom, on je naša prva opcija, nikad nisam razgovarao sa Anderom Trinkijerijem. Čekamo da postignemo dogovor sa košarkaškim savezom Njemačke koji razmatra opcije. Ako sve bude kako treba, Gordi će biti ovdje u ponedjeljak. Ako ne, probaćemo sa nekim drugim trenerom. Što se dogovora sa njim tiče, može da nastavi da vodi reprezentaciju, da radi oba posla, čekamo odgovor saveza", zaključio je Parker.