Ovo nikad niste vidjeli! Hit video iz Žepča - provukao se igraču kroz noge i dao koš! (VIDEO)

Nevjerovatan snimak stiže sa košarkaških terena u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Facebook/Troll, bet, zabava - premier i A1 liga

Svašta smo vidjeli na košarkaškim terenima, ali već u oktobru možemo da proglasimo "potez sezone". Na meču Košarkaške lige BiH između Orlovika i Bosne (99:92), košarkaš domaćeg tima Anes Podojak je na nevjerovatan način obilježio susret u Žepču i nije mu dugo trebalo da postane viralan na društvenim mrežama.

Šta je to uradio Anes Podojak? Ne samo da je ubacio 23 poena, nego je u jednom trenutku, dok je driblao protivničkog košarkaša Harisa Ćurevca, uspio da mu se provuče kroz noge. Da, vjerovali ili ne!

Pogledajte nevjerovatan snimak...

Najefikasniji igrač kod domaćeg tima bio je Rizvić sa 25 poena, Preldžić je dodao 24, a potom pomenuti Podojak 23. Na taj način Orlovik je došao do treće pobjede u novoj sezoni, dok je Bosna doživjela prvi poraz. Kod ovog tima blistao je Ilić sa 27 poena, Planinić je dodao 18, Božović 17, međutim to nije dovoljno bilo da dođu do pobjede.