Mora na hemoterapiju! Povezivali ga sa Zvezdom, a sada se bori protiv opake bolesti, evo kad će na teren!

Akile Polonara bi mogao na teren već za nekih mjesec dana!

Izvor: MN PRESS

Akile Polonara je bio u centru pažnje srpske javnisti kada je bio u pregovorima sa Crvenom zvezdom, Na kraju nije došao u Beograd, a početkom ove sezone je čuo užasne vijesti. Razbolio se, dobio je rak, a sada je konačno krenuo na terapije.

Njegov sadašnji klub Virtu se oglasio i istakao da je on počeo da ide na hemoterapije, a u saopštenju se navodi da to znači da ga neće biti na terenu naredne četiri nedelje. Naravno vrlo je moguće da neće igrati ni poslije toga, ali poslije te početne četiri nedjelje on če na testovima biti ponovo pregledan i odlučiće se da li je stanje dovoljno dobro da može da igra košarku.

Polonara je u karijeri igrao za Teramo, Vareze, Ređanu i Dinamo Sasar prije nego što je otišao u inostranstvo gdje je nastupao za Baskoniju, Fenerbahče, Anadolu Efes i Žalgiris.