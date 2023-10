Dražen je označio kraj Jugoslavije, a ne Boban! "Te 1983. sam im rekao: Ne mafijo, nećete! Jeste li ludi?"

Šta se to dešavalo na meču Šibenke i Bosne zbog kog hrvatski mediji danas pišu da je to bio trenutak koji je označio početak raspada Jugoslavije, deceniju prije nego što će se to dogoditi. U centru pažnje je Dražen Petrović.

Nedavno je obilježena 30. godišnjica od pogibije legendarnog košarkaša Dražena Petrovića, dok je 22. oktobra ponovo njegovo ime bilo tema u Hrvatskoj. Na taj dan bi Dražen proslavio rođendan, što je uvijek pogodak trenutak da se govori o neznanim i znanim stvarima iz njegove karijere. Tako je "Večernji list" objavio zanimljiv tekst u kome je Tomislav Zorić, prijatelj i nekadašnji predsjednik Šibenke, govorio o Draženu Petroviću.

Prema njihovom tumačenju, Dražen Petrović je skoro deceniju prije "raspada Jugoslavije" najavio kraj zajedničke države. Obično se za "početak kraja" uzima detalj sa meča Crvene zvezde i Dinama, kada je Zvonimir Boban 1990. udario policajca na terenu Maksimira, međutim "Večernji list" napominje da je to bilo jasno još 1983. Kao "okidač" govori se o čuvenom košarkaškom meču Šibenke i Bosne iz 1983. godine, kada je klubu iz Sarajeva dodijeljena titula. U finalnoj seriji rezultat je bio 1:1, a , a zatim je u "majstorici" došlo do haosa...

Dražen Petrović je promašio šut za pobjedu, potom je nakon slavlja Sarajlija odlučeno da se dosudi faul, tako da je "košarkaški Mocart" donio pobjedu Šibenki sa slobodnih bacanja. Dva dana kasnije, meč je poništen i odlučeno je da se novi meč igra na neutralnom terenu u Novom Sadu. Na taj meč je došlo samo Sarajevo i tako su osvojili titulu.

"To su bili prvi i ključni trenuci kad je trebalo reći ne režimskoj odluci da se poništi utakmica Šibenke i Bosne 1983. godine i odigra ponovljena u Novom Sadu. I ako su dva Draženova slobodna bacanja za pobjedu nakon faula Hadžića koji je svirao Ilija Matijević, sekundu i 56 stotinki do kraja utakmice, najavila raspad Jugoslavije, onda je, kako kaže Tomislav Zorić, s kojim smo na neprocjenjivu asistenciju velikana šibenskog novinarstva Stanka Ferića više od tri sata razgovarali o ovom događaju i ako smo ga dobro shvatili, Dražen prvi koji je rekao ne pokojnoj državi, puno prije početka 90-ih, maksimirskih nereda, mitskog high-kicka Zvonimira Bobana, navijanja za Tursku na utakmici protiv Osimove Jugoslavije u Splitu ili paljenja jugoslovenske zastave na Maksimiru u utakmici s Holandijom", piše pomenuti hrvatski list.

Šibenka - Bosna 1983. Izvor: YouTube/Hi

"Rekao sam: ne mafijo, nećete! Jeste li vi ludi? Šta da vratimo? Mi smo prvaci, mi vam svoje medalje ne vraćamo, a vi dalje kako vas volja", ispričao je sada Tomislav Zorić o najkontroverznijoj utakmici bivše Jugoslavije:

"Jedina prava istina je da apsolutno niko, ni u zapisniku nakon utakmice ni u razgovoru, niko od dvojice delegata, ja kao jedan od organizatora, ni među sudijama, igračima, nije imao ni slovo prigovora. Dodijeljene su medalje. Vidio sam i ja te čudne ljude, privrednike, koje su doveli na utakmicu, bila je Olimpijada u Sarajevu, sve je to bilo. Ali mene su ujutro nazvali preko linije iz Splita. Mislim da je bilo oko 13 sati kada je objavljeno na radiju".

Podsjetimo, Dražen Petrović je poginuo 7. juna 1993. godine u blizini Ingolštada, kada se vraća sa reprezentativnog turnira u Poljskoj. U automobilu sa njim bile su turska košarkašica Hilal Edeba i njegova tadašnja djevojka Klara Salanci. Biserka Petrović, majka slavnog košarkaša, upravo nju krivi za smrt.