Suze na startu NBA sezone - Trener Kingsa se slomio nakon pobjede: Gotovo je sa Amerikom, pustite sad košarku!

Trener Sakramenta Majk Braun nije mogao da zadrži emocije kada je izašao na konferenciju za medije poslije pobjede nad Jutom.

Izvor: Twitter/MattGeorgeSAC

Još jedna tragedija se desila u Sjedinjenim Američkim Državama pošto je u Luistonu u Mejnu napadač izrešetao više od 50 ljudi, od čega je makar 22 mrtvo. Nakon otvaranja NBA sezone i pobjede njegovog Sakramenta nad Jutom Majk Braun je čuo tragične vijesti i nije više bilo govora da se priča o košarci.

On je izašao pred novinare i imao emotivno obraćanje u kome je istakao koliko je tužno i tragično što se u Sjedinjenim Američkim Državama masovna ubistva dešavaju redovno.

"Prvo želim da kažem da ne znam šta se sve dogodilo i nisam mnogo pametan, ali kao država moramo da uradimo nešto. Ušao sam ovdje i neko mi je rekao da se u Mejnu dogodila masovna pucnjava sa 22 mrtva u prodavnici. U prokletoj prodavnici čoveče. Ako to ne dotiče nikoga, ja ne znam šta onda da kažem. To je apsolutno odvratno i tužno je. Tužno je što gledamo kako se to dešava svaki novi put. I niko povodom toga ne radi ništa. Ovo je tužan dan, ovo je tužan dan za našu zemlju, za cijeli svijet. Dok ne odlučimo da uradimo nešto povodom toga nastaviće da se dešava i naša djeca neće moći da uživaju u onome što su Sjedinjene Američke Države. Jer mi ne znamo da riješimo problem. Saosjećam sa porodicama, ne znam šta drugo da kažem", rekao je Majk Braun.

Upitan je od strane novinara šta NBA kao organizacija može da uradi povodom ovoga. Oglašavala se organizacija, oglašavali su se i najpoznatiji igrači, ali bez nekog uspjeha.

"Možete da pogledate Adama Silvera, Lebrona Džejmsa, Krisa Pola koji koriste svoj uticaj na pravi način i nadam se da će se to nastaviti. Očigledno to nije mnogo pomoglo. Ali da se nešto tako desi večeras, bolesno je. Ne znam šta bih još rekao", dodao je on i naglasio da o košarci zaista ne može da priča: "Ne želim da pričam o košarci, izvinite. Imali smo utakmicu, dobili smo, bilo je zabavno, alki ako ne možemo da uradimo ništa da ovo popravimo... Gotovo je! Gotovo je za našu zemlju, ako se ovo ponavlja!"