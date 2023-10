ZVEZDINI LIDERI JE VODE... U PORAZE! Ovog puta je do njih - crveno-bijeli se opet ugasili kad je bilo najvažnije

Tandem koji je doveden da predvodi crveno-bijele do pobjeda ponovo je podbacio. I to je važan razlog zašto su trenutno samo dva tima sa lošijim učinkom od Zvezde.

Izvor: MN PRESS

Duško Ivanović je otišao, Janis Sferopulos je došao, ali veliki problem Crvene zvezde Meridianbet je ostao - kad je najvažnije, ona promašuje, pada na obje strane terena i gubi mečeve, poput poraza od Partizana u derbiju. I Grk će imati veliki zadatak da to riješi, a na evroligaškom skoru 1-4 i pred još jedan "vječiti derbi" neće imati previše vremena ni prostora da radi na miru.

Protiv Žalgirisa u Kanuasu, Zvezda je prije dvije nedjelje imala devet poena prednosti na sedam minuta do kraja (63:54). Protiv Monaka u Štark areni prošle nedjelje, crveno-bijeli vodili su 70:66 na šest minuta do kraja i poslije trojke Nemanje Nedovića nisu dali koš iz igre do posljednjih trenutaka. Ovog četvrtka, protiv Partizana, Zvezda je poslije furiozne dionice i ogromnog preokreta imala "plus 13" na osam i po minuta do kraja (68:55), a poslije toga i 10 poena prednosti na 5 i po minuta do kraja (74:64). Epilog je i razlog zbog kojeg nabrajamo sve finiše, jer je Zvezda izgubila u svim mečevima.

U porazu od Partizana, u fazi meča u kojoj je Aleksa Avramović ulio ogromnu energiju crno-bijelima i donio im pobjedu, upadali su u oči promašaji Miloša Teodosića, koji nije iskoristio čak tri penala u penal-završnici, što je uz njegovu promašenu trojku bilo nenadoknadivo za gostujući tim. Iako je ponovo pokazano da se Zvezda pokreće u napadu samo kada je on na terenu, što ima veze i sa igračem o kojem ćete čitati u nastavku teksta, Teodosić je opet propuštao šanse da donese timu tako važnu pobedu. Isto se dogodilo i protiv Monaka, kada je pogodio samo jednu trojku iz sedam pokušaja...

U karijeri je prošao sve, osvojio titulu Evrolige, medalje sa Srbijom, podizao najveća moguća individualna priznanja u ovom dijelu svijeta i iako je pokojni Duda Ivković opisao zašto su mu slabe lateralne kretnje, Teodosić će neizbježno igrati samo pod dodatni pritisak sve dok nastavlja da promašuje i da propušta šanse da donosi pobjede. A pritisak i na Teu biće sve veći dok uz njega loše igra i Šabaz Nejpijer, projektovani Zvezdin lider koji ne nalazi način da se "poveže" kada je najbitnije.

Aleksa Avramović dao je upravo preko Nejpijera trojku, a da Amerikanac nije ni podigao ruku, ni na bilo koji način otežao šut. Par akcija prije toga, on je prejako bacio loptu ka Luki Mitroviću, ostavivši ga bez šanse da je uhvati, što je bila čak sedma izgubljena lopta plejmejkera čija se loša potraga za formom vidi i na Zvezdinoj poziciji na tabeli Evrolige, na kojoj je Zvezda 16. među 18. timova i ispod nje su samo fenjeraši, Alba i Asvel, koji su bez pobjede. Ko prati evropsku košarku zna koliko je Nejpijer daleko od svog nivoa i svako ko ga je gledao ove sezone uvjerio se koliko Zvezda loše igra jer i on ne pruža šta se očekuje.

Dok je odmicao meč protiv Partizana, Nejpijer je gubio lopte, pogodio tri trojke iz sedam pokušaja i završio derbi sa manje asistencija i od Teodosića (šest) i od Jaga Dos Santosa (5), koji su u napadu češće radili ono što bi i on trebalo...

Novi trener Sferopulos je tek stigao, odradio samo tri treninga i dobro zna Teodosića još od kada je Miloš bio tinejdžer koji je tek stigao u Olimpijakos. A 17 godina kasnije, obojica su u prvom planu, u dresu i na klupi koji nose slično veliki pritisak kao i u Atini. I imaće malo vremena da nađu način da što prije "kliknu".