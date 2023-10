Kad razmišljam o tome, imam haos u glavi! Danko Cvjetićanin o Draženu: Tražim već 25 godina i ovo moram da priznam!

Legendarni hrvatski i jugoslovenski košarkaš dao ekskluzivni intervju..

Bivši reprezentativac Jugoslavije i Hrvatske, Danko Cvjetićanin (60), rijetko se pojavljuje u javnosti, ali je i dalje izuzetno aktivan u košarci. Posljednjih četvrt vijeka on je NBA skaut i na taj način je uspješno ostao u sportu u koji je ušao kao klinac, koji je prošao omladinsku školu Partizana.

"Nekako sam u ovom 'modu' i bolje se osjećam kad nisam izložen publicitetu, ne znam što, ne mogu da objasnim. Još sam u košarci, radim kao skaut za Bruklin, nekadašnji Nju Džersi Nets, za koju je igrao Dražen. To mi je preokupacija još uvijek, možda će trajati još godinu dana, ali me to trenutno najviše približava košarci, jer već 26. godinu putujem po Evropi i procijenjujem igrače", rekao je on u intervjuu za Hrvatsku radio-televiziju.

Za dvije i po decenije rada, još nije vidio igrača kakav je bio legendarni Dražen. "Moram da priznam da i sada, poslije ovog iskustva sa NBA igračima, nisam sreo igrača koji je tako kompletan i tako posvećen uspjehu i radu na samom sebi kao što je bio Dražen. Bila mi je čast i srećan sam što sam bio dio košarke i igrao sa Draženom."

Poslije pet godina u crno-bijelom (uz jednu pozajmicu OKK Beogradu), nekadašnji bek je 1985. otišao u Cibonu i tamo činio zlatni tandem sa Draženom Petrovićem. Bili su prvaci Evrope, prvaci Jugoslavije i poslije čak sedam godina u dresu "cibosa" otišao je u inostranstvo, gdje je igrao za Estudijantes i Ređanu prije povratka u Hrvatsku, gdje je 1997. završio veliku karijeru kao igrač Zrinjevca. Zlatni period karijere proživio je, naravno, uz Petrovića.

"Košarka je bila 'broj 1' i postajala je euforija, povezanost cijelog grada, cijele Hrvatske i države. Imali smo puno navijača u svim regijama tadašnje države. Dražen je bio glavni točak oko koga se sve okretalo. Mi smo savršeno popunjavali i imali izvrsnu sinergiju, tako smo zapravo osvajali. Prošetali smo se te godine prvenstvom Jugoslavije. Dražen je stvarno bio nevjerovatan."

Upitan za Cibonu i njenu tešku trenutnu situaciju, Cvjetićanin je rekao da se interesuje. "Imao sam čak i razgovor sa predsjednikom Šerićem. Mislim da je to vrlo iskren čovjek, koji voli i želi da od Cibone napravi nešto, ali kao što biva danas - kada nemaš novac ni izbore odakle će doći novac u kontinuitetu, gotovo je nemoguće da napraviš rezultat. Ko god da sjedi na čelu Cibone, imao bi ogroman problem vraćanja dugova i zadržavanja igrača. Tužno je reći, ali bez novca se teško može napraviti bilo kakav značajan korak u igračkom smislu."

Kao pozitivan primjer, on je istakao slučaj Cedevite, koju je tamošnji biznismen Emil Tedeski napravio preuzevši 2005. klub po imenu Hiron Botines i od njega je napravio evroligaša i šampiona Hrvatske. Potom je 2019. preselio klub u Ljubljanu i spojio ga sa Olimpijom.

"Nekada je politika bila na sreću u tom pozitivnom smislu glavni faktor finansijske konstrukcije kluba i uz veliku pomoć politike i države mogao je da se pronađe novac. Međutim, sada mislim da je košarka potpuno neinteresantna ulagačima i bilo bi dobro da se napravi zakon koji bi donio olakšice svima koji bi uložili u sport. Sada je to veoma teško. jedan od njih je bio u Zagrebu, Tedeski, napravio je odličan klub svojim privatnim novcem, Cedevitu, sad su otišli u Ljubljanu. Međutim, za klub koji nema status privatnog subjekta teško je naći nekoga ko će redovno davati novac, a zauzvrat neće dobiti ništa."

Još 1996. je upozoravao da će Cibona doživjeli "pad u crnu rupu".

"Kada razmišljam o tome, imam haos u glavi, jer ima toliko paralelnih problema, od neslaganja ljudi koji su u košarci, od nedostatka autoriteta koji zaista žele da budu, od kritične mase naših vrhunskih trenera koji žele nešto da promijene, svi mi imamo ideje i znamo da je situacija loša. Međutim, kad se zaista želi nešto promijeniti, nastaje do raspada sistema. Silno bih volio da se oslonimo na to opšte dobro i da pomognemo Ciboni i Splitu, koji je legendarni klub i da se zajedničkim snagama napravi ono što je klub nekad bio. Mi smo proslavili ove prostore i mislim da bi Cibona to trebalo da pronađe."