Željko Obradović i dalje traži igrače za Partizan, ali ne ide to baš najlakše...

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Pred meč Partizana sa Crvenom zvezdom u ABA ligi pojavila se nova informacija o pojačanju crno-bijelih. Ovoga puta je u vezu sa crno-bijelima doveden Brazilac Bruno Kaboklo, a na konferenciji za medije nakon pobjede nad najvećim rivalom u derbiju, upitan je Željko Obradović ima li vijesti o novim pojačanjima.

Već dugo je šef struke crno-bijelih isticao da se traga za još jednim igračem na visokim pozicijama, a vidjelo se i na derbiju kada se Partizan pojavio sa samo 11 igrača da nedostaje bar taj jedan igrač.

"Volio bih više nego ista da se nešto pojavi. Zoran (Savić prim. aut) i ja smo pričali, najiskrenije, ne znam koliki je to broj igrača. To je nenormalno nešto, gdje su moji treneri pripremali skauting. Svaki igrač je pogledan, mane, vrline, sve to traje sažeto po 40 minuta - i odbrana i napad. Toga sam pogledao ne znam koliko, pa sam se našao sa trenerima i razmenili mišljenja. Za koga god smo pomislili da je taj igrač, nije postojala varijanta da uopšte pričamo sa njim da dođe", počeo je priču o pojačanjima Željko Obradović.

Vidi opis Željko Obradović o pojačanjima: "Koga god hoću da dovedem - nema šanse" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

Tržište je još otvoreno, a crno-bijeli i dalje tragaju za novim igračem. Da li će ga naći? Vidjećemo! "Da li će da se promijeni nešto? Ja bih volio, uvijek se priča o tim NBA rezovima, ali oni to vole, iz kog razloga to vole, valjda je tamo sve nekako... Valjda je to ljepše. U Evroligi ima slogan da je svaki meč važan, a mi kažemo da je svaka lopta važna. Možda je igračima ljepše da igraju tamo i da imaju tu vrstu odgovornosti koja je takva - kakva je u odnosu na ovo što je u Evropi", završio je Obradović.