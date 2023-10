"Ja im nisam tatica i mamica!" Željko Obradović oštro: Reći ću igračima da se ne kockaju!

Trener Partizana oštro odgovorio na konferenciji za novinare poslije pobjede protiv Zvezde.

Trener Partizana Željko Obradović čestitao je svom timu još jednu pobjedu protiv Crvene zvezde, koju je u oba derbija nadigrao i ostvario jako bitne trijumfe. U ponedjeljak uveče, u krcatoj "Štark areni" bilo je 98:87 za aktuelnog šampiona Jadrana, a Obradović je poslije utakmice zahvalio i publici.

"Poslije četiri dana opet je bila fantastična atmosfera, hvala svima koji su došli, nije lako igrati dvije utakmice u četiri dana u regularnom dijelu protiv istog tima. Žrijeb je tako napravio, ono što smo pokušali u pauzi između utakmica je da vidimo ko nam je zdrav i ko bi mogao da igra. To što imamo 11 igrača dovoljno govori, imamo probleme, i Zvezda ima povrijeđene igrače i jako je važno da imate roster koji može da izdrži sve zahtjeve. U četvrtak ćemo protiv Baskonije imati važnu utakmicu, oni su promijenili trenera, dva dana poslije toga putujemo u Split".

Prema njegovom mišljenju, Partizan je najveći dio posla napravio preokretom u drugoj četvrtini i furioznim naletom, a u trećoj je izdržao Zvezdinu ofanzivu i zasluženo trijumfovao.

"Bila je odlična utakmica, Zvezda je dobro krenula, a mi napravili glavnu razliku u drugoj četvrtini, počeli smo i treću dobro, pogodili šuteve, a onda smo odabrali individualna rješenja koja mi se ne sviđaju i na kojima moramo da radimo. Svaki put kad smo igrali stprljivo, igrali smo dobro. Zvezda je htjela da igra kontranapade i uspjeli su u tome, tražili su rješenja preko igrača koji imaju taj kvalitet, ali na kraju dobili smo i čestitam igračima na važnoj pobjedi. Posebno me raduje prijateljska i dobra atmosfera među timovima na parketu i daj Bože da se tako nastavi uvijek."

Na pitanje kada će Partizan prestati "da se kocka", sa aluzijom na to da je njegova prednost od 19 poena smanjena u završnici na šest, Obradović je podigao ton i oštro odgovorio.

"Sutra je slobodan dan i u srijedu ću reći igračima to šta ste rekli - Nemojte da se kockate, klackate i igrajte košarku. Da li je moguće da stvarno neko pomisli da se Partizan ili bilo koji tim u Evropi koji igra protiv tima na tom nivou, kocka i klacka ili je možda u pitanju i kvalitet protivničke ekipe? Ili smo obavezni da bude 20 razlike. Da li je u Evroligi bilo 20 razlike ove sezone? Možda par utakmica. Mogu samo da kažem jednu stvar - da su igrači donosili pogrešne odluke i prozivam ih jer ih volim a ja nisam tatica i mamica da kažem 'Bravo' i kad urade lošu stvar. Niko nije griješio jer se kockao, već iz najbolje namjere. Ubacili smo četiri trojke na početku treće četvrtine, a onda ne može da svaki šut bude pogodak, to nije realno, da li se to dešava?"

"Imaju Nejpijera, Teodosića, to nisu dobri igrači? Ovaj mali Litvanac jedan je od najboljih šutera u Evroligi. Daću im podršku i pokušaću da ispravim ono što nije dobro. Stvar je koncentracije, odluke, držanja plana utakmice. To je suština onoga što radimo", dodao je Obradović.

On je govorio i o svojim američkim košarkašima, Pi Džej Doužeru i Frenku Kaminskom, koji su večeras imali veliki uticaj na pobjedu. Kaminski je ubacio 22 poena, a Doužer 12 uz čak osam asistencija.

"Doužer je imao fantastičan broj asistencija i odigrao odličnu utakmicu. Uvijek za njega govorim, sjetite se kakav je Dante Egzum izgledao prošle godine u ovo vrijeme. Sve je to pitanje vremena, ne može to odmah. Treba vremena, radimo sa njima. Doužer ima kvalitet, traži se od njega agresivnost - napadački i odbrambeno, vidjeli ste večeras da ima dobra rješenja u napadu i očekujem da tako nastavi. Ne očekujem da uvijek ima ovaj broj poena i asistencija, već da se uklapa u ono što treba da bude naša filozofija".

"Što se tiče Kaminskog, za njega mogu da kažem slično - da ima veliko iskustvo i svaki igrač u mom i u bilo kom timu u Evroligi ima vrline i mane i naravno da mi kao tim pokušavamo da sakrijemo mane svih igrača. Frenk ima dosta vrlina, nekih mana, svjestan je toga i nema ljutnje. Postoje limiti. Znam da se poredi, da se priča. Lesor i Kaminski. Totalno drugi igrači, nemaju veze jedni sa drugim, on nije u stanju da radi stvari kao Lesor, kao ni Lesor kakve i on. I malom Savi sam rekao - ti čim dođeš, odmah krenu pobjede, moram da ga zadržim u rosteru", nasmijao se Obradović.

