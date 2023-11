Partizan pored centra dovodi još jednog igrača? Amerikanac ne vjeruje u Brazilca: "Znate, nikad nije igrao u Evroligi"

Partizan bi pored centra mogao da dovede još jednog igrača na spoljnim pozicijama kaže Donatas Urbonas.

Izvor: MN PRESS

Partizan traži centra i navodno je blizu dogovora sa Brunom Kaboklom. Doduše, Venecija nema namjeru da ga pusti tek tako, tako da pregovori i dalje traju. Međutim, kako stvari stoje on bi mogao da bude jedno od dva pojačanja. Tako tvrdi Donatas Urbonas, novinar specijalizovanog košarkaškog portala "BasketNews".

U svom podkastu, u kom su bili još i Erik Mekalum i Kendrik Peri, pričao je o potencijalnim akvizicijama crno-bijelih, posebno zbog povrede Kevina Pantera. "Zanima me hoće li biti još promjena, bilo je glasina, spekulacija da bi došao i neko na spoljnim pozicijama. Panter je povrijeđen i kažu mi da će pauza biti duža od prvobitne dvije nedjelje. Ne bi me čudilo da ih to primora da dovedu još nekoga. Osim ako Aleksa ne nastavi da igra ovako i da pruža takve partije u posljednjoj četvrtini kao do sad", rekao je Urbonas.

Poslije toga su njegovi gosti analizirali potencijalni dolazak Brazilca u Beograd. "Bio je baš dobar prošle godine u Njemačkoj, ima veličinu, umije da završi, ali da očekujete od nekoga ko nikad nije igrao u Evroligi da nosi tim. Talentovan je, ali nije igrao na tom nivou još uvijek. Lakše je kada ste centar, još ako imate dobrog pleja, Obradović je fantastičan trener koji može da mu pomogne. Ne zaboravite da treba da zamijeni Lesora koji je igrao sjajno tamo. Možda je u formi, ali je teško", rekao je Mekalum.

Erik je zatim napravio još jedno poređenje. "Kaminski je igrač sa NBA iskustvom, sjajan je bio na koledžu, još se adaptira, a pričamo o čovjeku koji je imao značajnu minutažu u NBA. Možda bi mu pomoglo ako bi bio igrač koji ulazi sa klupe, dok se adaptira, dok shvati kako je igrati za Željka. Kad izgubite meč kod kuće u Partizanu, to je mnogo drugačije od svega na šta je navikao", dodao je on.

Zatim se uključio Kendrik, nekadašnji Mege, Cedevita Olimpije i Budućnosti, koji sad igra za Unikahu. "Sviđa mi se Smailagić, možda Kaboklo i bude ulazio sa klupe. Alen odlično poznaje i trenera i saigrače, zna kako da igra u takvoj atmosferi. Ako dođe Bruno, onda vjerovatno shvata šta ekipi treba, skokovi, igra u reketu, nešto drugačije. Ne očekujem da njegov dolazak može da promijeni cijelu sezonu, ali može da doprinese sigurno", zaključio je Peri.

