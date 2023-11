Argentinac postao "besmrtan" u Vitoriji - Baskonija povukla dres legende! (VIDEO)

Niko više neće nositi "četvorku", koju je ponosno nosio Luis Skola.

Baskonija i Partizan sastaju se večeras u Vitoriji u šestom kolu Evrolige, a pred početak duela dva tima i novog okršaja Duška Ivanovića i Željka Obradovića, upriličena je velika svečanost.

Španski predstavnik u elitnom evropskom povukao je dres sa brojem četiri, koji je punih sedam godina, u vremenu kada je klub nosio ime Tau Keramika, nosio legendarni Argentinac Luis Skola.

Proslavljeni as je dres španskog kluba nosio od 2000. do 2007. godine, a sa klubom je u svojoj prvoj sezoni stigao do finala Evrolige. Osvojio je jednu titulu u domaćem prvenstvu, te po tri Kupa Kralja i Superkupa Španije, a nije mali ni broj individualnin nagrada koje je zaslužio kao član ovog kluba, čiji je bio i kapiten.

Tako je dva puta bio MVP prvenstva Španije (2005. i 2007. godine), isto toliko puta se našao u najboljoj petorci Evrolige (2006. i 2007. godine), a bio je i najkorisniji igrač državnog Superkupa 2005. godine.

Mnogo razloga da mu klub, koji sada egzistira pod imenom Baskonija, oda veliko priznanje, a pogledajte kako je to izgledalo:

Luis Scola, a true legend of Baskonia. pic.twitter.com/OJvtisPwoN — Basketball Sphere (EN) (@BSphere_)November 3, 2023

