Jokić "zezao" Dončića: Ameri u čudu - To si mu rekao?! (VIDEO)

Sjajan susret Nikole Jokića i Luke Dončića nakon meča Denvera i Dalasa.

Izvor: Youtube/Bleacher Report

Videli smo nevjerovatan duel Nikole Jokića i Luke Dončića u NBA derbiju između Denvera i Dalasa i na kraju je pobijedila ekipa Nagetsa. Završio je Nikola sa 33 poena, 14 skokova i 9 asistencija, dok je Luka imao 34 poena, 10 skokova i 8 asistencija.

Na kraju meča dva velika rivala, ali i velika prijatelja su se pozdravila. Dončić je prvo prišao nekadašnjem saigraču Deandreu Džordanu, zagrio se sa njim, a onda smo vidjeli i zagrljaj Dončića i Jokića.

"Moram da te pobijedim da mogu da te zaj***vam sve vrijeme do sljedećeg puta", poručio je uz osmijeh Jokić Dončiću, a onda ga je i izljubio prije nego što se pozdravio i sa Grentom Vilijamsom! Pogledajte taj momenat nakon meča:

Pozdrav Luke Dončića i Nikole Jokića Izvor: Youtube/Bleacher Report

Zanimalo je novinare na konferenciji za medije šta je Jokić rekao Dončiću, a on je bio vrlo iskren: "Da sam ga pobijedio i da sada mogu da ga zezam", rekao je srpski košarkaš, a onda je uslijedilo pitanje da li ga je zaista zafrkavao: "Ne, samo sam mu to rekao. On mi je dobar prijatelj i volim da igram protv njega. Mislim da je sjajan košarkaš, unikatan, on kontroliše utakmicu", završio je Jokić.

Vidjeli smo i sjajne asistencije Somborca na ovom meču, a osim ovog duela pažnju je privukla i nevjerovatna završnica meča u kome je sa Oklahomom Vasilije Micić izgubio od Golden Stejta i Stefa Karija.