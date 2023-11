Nikola Jokić pregazio Golden Stejt: Nema Mareja? Nema problema - tu je novi pomoćnik

Nikola Jokić odigrao je partiju za pamćenje protiv Golden Stejta.

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Golden Stejt Voriorse u noći između srijede i četvrtka i tako upisali jedan od najbitnijih trijumfa u tekućoj sezoni NBA lige - protiv direktnog rivala za prvo mjesto u Zapadnoj konferenciji slavili su iako na terenu nije bilo Džamala Mareja. U odsustvu "druge violine" Nikola Jokić je morao da bude na impresivnom nivou, pa je "ratnicima" spakovao 35 poena, uz 13 skokova i samo pet asistencija, za nešto manje od 37 minuta na parketu.

Denver je poslije prve dionice imao "bezbjednih" pet poena prednosti, drugu je riješio u svoju korist i na poluvrijeme otišao sa "plus šest", ali je onda uslijedio pad. Vratili su se Voriorsi u meč, stigli do egala pred posljednjih 12 minuta košarke i to je moralo da upali alarme u timu iz Kolorada. Bilo je jasno da će Nikola Jokić morati da povuče u posljednjem periodu igre kako bi njegov tim upisao pobjedu protiv jednog od najvećih rivala u ligi. Na sreću Jokića i Denvera u protivničkom timu igrao je samo Stef Kari, pa su srpski košarkaš i Redži Džekson uspjeli da izvuku tim iz neugodne situacije.

Nikola Jokić je pravu pomoć dobio od Džeksona, koji je na ovom susretu ubacio 20 poena. On je u startnu postavu Nagetsa upao umjesto povrijeđenog Mareja, a zanimljivo je da je cjelokupna petorka koja je počela meč završila susret sa dvocifrenim brojem poena - uz Nikolu i Redžija to su uradili Majk Porter junior (17 poena), Aron Gordon (14) i Kentavijus Koldvel-Poup (10).

Doprinos sa klupe nije bio prevelik, ali je i to bilo dovoljno da se savlada jedan od najboljih timova u ligi. Stef Kari je ubacio 23 poena, Klej Tompson dodao 15, a još četvorica igrača imala su dvocifren učinak. Premalo da se savladaju aktuelni šampioni NBA lige, koji i ove sezone žele da budu na vrhu Zapada i sebi obezbijede prednost domaćeg terena u doigravanju.

Nakon ovog trijumfa Denver Nagetsi imaju učinak 8-1 u prvih devet mečeva sezone i na vrhu su lige, a najbliži konkurent im je Dalas Luke Dončića. Maveriksi su noćas udarili u zid protiv Toronta koji predvodi Darko Rajaković, pa sada imaju skor 6-2. Minesota je trećeplasirani tim Zapadne konferencije sa skorom 5-2, Golden Stejt ima 6-3, a pomalo neočekivano u vrhu su Oklahoma i Hjuston.

Pobeda Nagetsa u derbiju NBA lige. Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

Rezultati NBA mečeva u noći između srijede i četvrtka: