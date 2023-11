Madar je brat i tako će biti! Danilu je srce stalo zbog ovoga: "Okrenuo sam se i molio Boga..."

Danilo Anđušić je poslije pobjede pričao o Jamu Madaru i dešavanjima sa terena.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Partizan je uspio da pobijedi Fenerbahče (85:84) i ostvari treći evroligaški trijumf. Poslije dramatične završnice, turski tim pao je u krcatoj beogradskoj "Areni". Na kraju je tragičar bio Jam Madar, koji je dočekan zvižducima i psovkama, a jedan od heroja svakako je bio Danilo Anđušić.

Srpski košarkaš ukrao je loptu Madaru na 44 sekunde prije kraja i asistirao Alenu Smailagiću za zakucavanje i vođstvo (83:82). "Madar je bio tu u toj situaciji, volio bih da je neko drugi bio na njegovom mjestu, ali šta je tu je. Na terenu smo protivnici. I sa bratom kada igram 1 na 1 'zakrvimo', nema prijateljstva na terenu. Madar je brat i tako će uvijek biti", rekao je Anđušić poslije meča.

Imao je izraelski plejmejker i nekadašnji igrač Partizana priliku za revanš u sljedećem napadu, promašio je sa poludistance i to baš u momentu kada je Danilo pokušao da ga izblokira. "Skočio sam na fintu i molio sam Boga da promaši. To su njegove situacije, tu se najbolje snalazi i to generalno pogađa, kada sam vidio da je promašio i da je naš skok, bio sam srećan što je naš napad i što možemo da privedemo meč kraju."

Nije tu bio kraj drame pošto je na sedam sekundi prije kraja lopta ispala Frenku Kaminskom, pa su gosti imali napad za trijumf, Tajler Dorsi je promašio. "Srece mi stalo, da ispustimo pobjedu u posljednjih pet sekundi. Jako bitna pobjeda za nas i nastavka takmičenja, pokazali smo karakter, vratili smo se, uz sjajnu podršku sa tiribina, priveli smo meč kraju i pobijedili."

Na kraju se zahvalio navijačima. "Vjerovali smo u tim, najvažnije je što smo ostali zajedno na terenu, borili smo se, nismo pomislili ni u jednom momentu da je meč izgubljen, to je dalo rezultat, zbog toga smo se vratili u igru, podrška sa tribina nam je mnogo značila, bilo bi teže bez njih", zaključio je Anđušić.