Vlade Đurović pričao je o Crvenoj zvezdi i Evroligi.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Arena Sport/screenshot

Nije uspjela Crvena zvezda da napravi iznenađenje i da pobijedi Barselonu na gostovanju. Imala je svoje šanse, nije ih iskoristila. Bilo je dosta grešaka u završnici, "dupla" Miloša Teodosića, dvije tehničke greške, promašaji, sve to na kraju koštalo je crveno-bijele.

Šta se dešava sa timom i šta mogu da urade bolje? O tome je pričao Vlade Đurović u emisiji na "Areni sport", ali prije utakmice sa Barsom. "Ima Zvezda odličan tim, sastavljena je da bude u vrhu, to je 15 dobrih igrača, trojica uvijek moraju da budu napolju. Nisu igrali na nivou na kom je trebalo. Malo su tu krivi i plejevi koji su najiskusniji", počeo je Đurović.

Dok mnogi krive Šabaza Nejpira i njegove partije, iskusni stručnjak spomenuo je drugo ime - Rokasa Gedraitisa. "I Gedraitis, doveden je tu kao šuter, kao sigurna trojka, neko ko ima 15 poena u rukama, bar bi trebalo da ima. Odličan je šuter, trči, skače, ali ne igra na tom nivou. Nedović se vraća poslije povrede..."

Nastavio je u istom dahu. "Dobijene su dvije utakmice kod kuće, treba dobiti i na strani. Ne mislim na ABA ligu tu, koliko pričam o Evroligi. Mijović je podnio ostavku u Budućnosti, dijelom zbog poraza od Zvezde. U svakom slučaju, Zvezda mora da igra bolje, da ima bolje procente šuta za tri, šutira oko 30 odsto, to nije problem, to je moderno, problem je da ubaci to. Ako bude pogađala, može da napravi dobar rezultat. Zvezda ima mnogo poraza u Barseloni, bolje im je sa Realom nego sa Barsom, Zvezdina pobjeda tamo bila bi pravo čudo, baš su joj ta čuda potrebna. Asvel, Bajern, to ne može da se računa, mora da dobije u Istanbulu Efes ili Fenerbahče, teško je, ali nema druge. Rasterećena je, koliko god im treba pobjeda, nema ni sreće, jer se Laprovitola vratio u postavu."

Vidi opis Svi kritikuju Nejpira, a Đurović njega: "Ima 15 poena u rukama..." Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Kada je govorio o plasmanu u plej-of spomenuo je Partizan, ali i još jedan drugi tim. "Otpisao sam Baskoniju, pa su dobili dva meča sa Duškom Ivanovićem, sad su kandidati opet. Žalgiris sam upisao u osam, pa je počeo da gubi. Ni skor Partizana ni Zvezde nije dovoljno dobar trenutno, ima još mnogo mečeva, ali imaju i drugi. Mora da počne da se dobija", zaključio je Đurović u razgovoru koji je podsjećamo još jednom, bio prije meča Zvezde u Barseloni.