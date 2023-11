Vlade Đurović analizirao je dešavanja u Crvenoj zvezdi i Partizanu.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Poslije šest kola Evrolige Crvena zvezda i Partizan imaju identičan skor - po dvije pobede i četiri poraza. U tek završenoj rundi crveno-bijeli su kod kuće pobijedili Bajern (74:68), dok su crno-bijeli na gostovanju izgubili od Baskonije (84:83). Vlade Đurović i od jednih i od drugih očekuje mnogo više.

U emisiji na "Areni sport", koja je emitovana u četvrtak uveče u momentima dok je Zvezda igrala protiv Bajerna, pričao je o "vječitima". Prvo o ekipi Janisa Sferopulosa. "Mi uglavnom pratimo ABA ligu, poraz od Partizana neće naškoditi Zvezdi, mislim da će Zvezda biti prva u ABA ligi i da je poraz Partizana od Mege bitan i da će pobijediti Partizan na domaćem terenu. Ne bi trebalo mnogo da se sekiraju. Poraz u Evroligi doveo je do limita. Zvezda mora da dobije sve utakmice kod kuće. Moraš da doneseš i 2-3 pobjede na strani, da izgubiš kod kuće od najjačih, ali drugo mora da se dobije. Taj kredit Zvezda je potrošila", rekao je Đurović.

Pa je analizirao probleme sa šutom crveno-bijelih. "Uvijek kada ne ide, i ne ulaze trojke, onda igrač koji šutira trojke... Ne mogu svi da podbace, a Nedović je taj, bitan. Prvu utakmicu sa Asvelom Zvezda je šutirala 17/34 za tri, kad ulaze u redu je, a šta ćemo kad ne ulaze? Bolomboj je objektivno najbolji igrač Zvezde, a to nije projektovano, bilo je projektovano da bude rezerva za Tobija i Mitrovića. Ubaci i spolja, ne samo unutra."

Vidi opis Vlade Đurović: Zvezda će biti prva, neka se ne brine zbog Partizana! Igokea će se boriti za treću poziciju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

U narednom meču u ABA ligi dočekaće Budućnost. "Velika je razlika, Budućnost nije u Evroligi, ni u Evrokupu ne može mnogo da uradi. Zvezda ne bi trebalo da strepi od njih, Budućnost je jaka za ostatak ABA lige, ne računam 'vječite' tu. Derbi, Budućnost i Igokea će se boriti za treće i četvrto mjesto. Što se meča tiče, Zvezda je favorit, to je dobra ekipa i dobri igrači, drugo je što ne ide i ima promašaja. Ako ih krene, teško svakome", jasan je Đurović.

Potom je pričao o Partizanu, da podsjetimo još jednom, u emisiji koja je bila u četvrtak, dan prije meča i poraza tima Željka Obradovića u Vitoriji. "Partizan nije imao sreću ni protiv Makabija u Izraelu, igrao je pred punom dvoranom. Sad ide Baskoniji koja je ispunila bonus sa porazima, zato je doveden Ivanović, nezgodan tim, publika, Duško ih poznaje u dušu, igrao je i gledao ih oči u oči, neprijatna utakmica. Panterov izostanak bitan, ako Doužer i Avramović budu odigrali kako jesu, onda možemo da se nadamo pobjedi, ali moraju da odigraju dobro u odbrani. Baskonija ima dobre šutere, među kojima je i Marinković."

Vidi opis Vlade Đurović: Zvezda će biti prva, neka se ne brine zbog Partizana! Igokea će se boriti za treću poziciju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Iz Španije slijedi odlazak u Hrvatsku na gostovanje Splitu. "'Gripe' su mala dvorana, biće puna, dolazi Partizan, evropska ekipa, Splićani su željni da gledaju takve mečeve. Šta drugo mogu da urade igrači, osim da daju sve od sebe, protiv najvećeg trenera u Evropi, da 'izginu', nemaju šta da izgube. Umor može da bude problem za Partizan, znate koliko je Vitorija daleko. To je umor i treba stići do Splita. Još nema Pantera i Ponitke i fond igrača je smanjen i to je problem. Ako se budu 'izlomili' onda dolaze iscijeđeni u Hrvatsku. Morali bi da budu obazrivi, iako su favoriti", zaključio je Đurović.