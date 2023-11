Đurović o Partizanu: Doužer mora bolje, Kaminskog se niko ne plaši!

Vlade Đurović pričao je o Partizanu, Tristanu Vukčeviću, meču sa Fenerbahčeom...

Partizan je pobijedio Fenerbahče (85:84) i upisao je treću evroligašku pobjedu. U dramatičnoj završnici u krcatoj "Areni" tim Željka Obradovića obradovao je navijače. Dešavanja sa tog meča, igra crno-bijelih, Tristan Vukčević, o svemu tome pričao je Vlade Đurović.

Iskusni stručnjak analizirao je prvo utakmicu.

"Nevjerovatna i velika pobjeda, veliki preokret. Partizan je neke utakmice izgubio na ovaj način, nesrećno, sada mu se to vratilo. Mnogi će reći da ima još mnogo da se igra, da je Partizan izgubio imao bi minimalne šanse da uđe među osam. Ništa još nije riješeno, mnogo ima da se radi za oba srpska kluba. Izgubilo se dosta utakmica koje su morale da se dobiju. Kod kuće mogu da se izgube mečevi od najjačih, onda to moraš da nadoknadiš sa bar dvije pobjede na strani. Igrao je bez Pantera, pričao sam sa nekim ljudima u jednom kafiću, svi pričaju o nekim igračima koji su riješili, moje mišljenje je da je to riješio Anđušić. U posljednjoj dionici uhvatio je skok u napadu, vratio Doužeru za trojku, pa je dao trojku pored Itudisove klupe, dao dva penala, imao asistenciju za zakucavanje Smailagića. Uradio je dosta dobrih stvari", počeo je Đurović.

Potom je pričao o trojici američkih košarkaša.

"Doužer je dao trojku, dva dodavanja, za ono drugo na pet sekundi prije kraja je Kaminski kriv, izgubio je loptu. Od njega više očekujem, posebno bez Pantera, Pi Džej mora da bude bolji, ne može da se zadovolji samo sa 10 poena. Smailagić je imao izvanrednu rolu. I zakucavanje Nanelija je pomoglo, probudilo je publiku, jedan takav potez sve mijenja. Publika je nosila, nosila i iznijela Partizan do pobjede. Velika pobjeda, ali mora bolje da se igra. Fenerbahče je promašio šut za pobjedu, šta bi bilo da je ušlo? Mora bolje da se igra. Došao je Kaboklo, novi centar, on će mnogo da pomogne Partizanu, posebno u skoku. Kaminski je odličan realizator, kao Tobi u Zvezdi, lagano daje koš, bolje nego Lesor, ali u odbrani nije ni skakač ni 'udarač' da tako kažem, nema dovoljno mišića da ga se plaše. Kad je iznudio peti faul na Motliju, to je pomoglo, on je bezobrazan, stalno je nešto gestikulirao, kad mu je iznudio peti faul, bio je to ključ."

Zatim je pričao o Tristanu Vukčeviću o kom je govorio i Željko Obradović.

"Tristan? Slažem se sa Željkom u potpunosti. Nije promašio nijednu loptu, pogodio je i penale i dvojke i trojke, kao u Splitu. Dugo ne igra i onda na pitanje zašto rekao je sjajan u napadu, odmaže u odbrani. Ne mogu da vjerujem, ta visina, raspon ruku, to je nešto kao Vembanjama, nije toliko visok, ali ima takav raspon da je to strašan. Umejsto da lupi dvije-tri "rampe", da ima 7-8 skokova. Njegov otac Duško igrao je sjajnu košarku u Grčkoj, bio je sjajan igrač, bek, drugačije, ovaj mali je viši od njega. Morao bi da razgovara sa njim. Odbrana nije filozofija, to je stvar volje, hoćeš da se boriš, udaraš, skačeš? Žao mi ga je, uzalud gubi vrijeme, kada ga vidim na klupi ili iza, praktično u publici kao 13. igrač, mene srce boli."

Za kraj je prokomentarisao pobjedu protiv Splita poslije kog su hrvatski mediji pričali ponovo o užasnom stanju u tamošnjoj košarci.

"To je rana ljudima u Hrvatskoj koji su tu 50 godina i stariji, oni znaju šta su Cibona, Zadar, Jugoplastika bili nekad, sada sem Zadra koji je tu u nekoj sredini ABA lige, ova dva su dole, bore se za opstanak. To je rana, zato se Gripe napune samo kada dođu Partizan i Zvezda, a to je mala dvorana. Nekada je ta velika bila puna, ne vidim svjetlo u tunelu još dugo, što se tiče hrvatske košarke", zaključio je Đurović.

