Nisam poljubio Miloša u rame! Avramović o psovanju Teodosića: Morao sam to da uradim!

Aleksa Avramović govorio je o hit sceni sa "vječitog" derbija u Evroligi sa Milošem Teodosićem.

Izvor: Twitter/@JakoMlad

Prošle su dvije nedjelje od "vječitog" derbija u Evroligi u kome je Partizan pobijedio Crvenu zvezdu (88:86), a tek sada smo saznali šta se zaista desilo između Alekse Avramovića i Miloša Teodosića. Dvojica vjerovatno i najboljih aktera tog derbija imala su jedan zanimljiv duel u finišu utakmice kada je Teodosić "izgubio živce" i opsovao je Avramovića. Nakon toga, mnogima se učinilo i da je Avramović poljubio Teodosića u rame, ali to se nije desilo!

Gostujući u emisiji na televiziji "K1", Avramović se prisjetio ove viralne scene sa utakmice koja je obišla društvene mreže i prvi put je otkrio da nije bilo nikakvog poljupca. Ističe i da ga je bilo, ni to ne bi bio problem, pošto njih dvojica imaju sjajan odnos i odmah poslije meča su se čuli i šalili.

"Ja ga nisam tad poljubio u rame, to je tako vama izgledalo. A i da jesam, nema veze, to mi je drugar. Igrao je sjajnu utakmicu do tada, držao je Zvezdu, znao sam da sam morao nešto da uradim da bih pomogao svom timu da pobijedi. Ništa to nije strano ni novo, ja sam se potrudio da ga izbacim iz ritma. U tom trenutku sam imao samopouzdanja, tako da sam lupetao narodski rečeno, ne znam ni da li me je čuo. Čuli smo se i vidjeli poslije toga naravno!", naglasio je Avramović.

Pogledajte i kako je Aleksa Avramović pričao o tim "psovkama" i duelu sa Milošem Teodosićem: "A, dobro. Zanimljivo je, on je moj saigrač iz reprezentacije, uvijek se šalimo, zezamo, tako je bilo i ovog puta", kazao je poslije derbija Čačanin.

