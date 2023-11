Divljački ispad nanio je štetu svima! Petrović se oglasio poslije napada na Zvezdu u Zadru: "Nevjerovatno je..."

Aco Petrović oglasio se poslije haosa koji je nastao u Zadru.

Izvor: Profimedia

Crvena zvezda Meridianbet gostuje Zadru u ABA ligi. Dan prije utakmice tamo je nastao potpuni haos. Huligani su napali delegaciju srpskog tima, navijače i novinare koji su se tamo našli. Oglasila se odmah Zvezda, pa onda Zadar, policija i onda i navijači domaćeg tima.

Poslije svega što se dogodilo reagovao je čuveni košarkaš i trener Aco Petrović. "Nevjerovatno je koliko jedan divljački ispad može da nanese štetu klubu, gradu, sportu. U ovom slučaju košarci", napisao je Petrović i tako javno osudio nasilje i sve što su uradili huligani Zadrana.

Meč počinje u 17 časova, a prvi čovjek Zvezde Nebojša Čović potvrdio je da će se igrati. "Zvezda nikad nije bježala sa terena niti će bežati, izaći će na teren i igraće, potrebno je da bude regularno, bez vređanja i nesportskog ponašanja, kako se to događa i radi. Ko će šta izgubiti za 'zelenim stolom', ta saopštenja i te priče, to ne znam. I ako izgubimo tako, ići će to u prilog nekim drugima. Zvezda će izaći na utakmicu, vodiće računa o bezbjednosti i poštovanju propozicija. Niko ne ide da bi bilo vrijeđanja, maltretiranja, fizičkog napadanja", rekao je Čović za "TV Prva".