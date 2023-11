Opet tripl-dabl Nikole Jokića, ali je zažalio zbog savjeta koji je dao!

Denver je doživio drugi poraz ove sezone i to protiv "zahuktalog" Hjustona koji takođe ima "svog Jokića".

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći jednu od najboljih utakmica ove sezone, međutim to nije bilo dovoljno da bi njegov Denver došao do pobjede. Šampion NBA lige zabilježio je drugi poraz ove sezone i to na gostovanju Hjustonu (107:104), pa su Rokitsi tako došli do neočekivane šeste uzastopne pobjede!

Nagetsi su sve vrijeme bili blizu da naprave preokret, ali nisu uspjeli u tome iako je Nikola Jokić upisao tripl-dabl. Somborac je meč okončao sa 36 poena, 21 skokom i 11 asistencija, uz blokadu i tek tri izgubljene lopte, ali to je opet bilo malo. Procenti šuta su opet bili visoki (13/26), ali je ovoga puta ipak nedostajao Džamal Marej koji je opet povrijeđen. A uz to, razigrao se i "turski Jokić", više nego što je to bilo očekivano.

Alperen Šengun, koga porede sa Nikolom, meč je završio sa 23 poena (9/18), osam skokova i pet asistencija, a Hjuston je počeo da igra baš kao što im je Somborac savjetovao prošle godine. "Igrajte više preko njega", poručio je Jokić, koga su očigledno poslušali i koriste tako košarkaša koji po brojnim karakteristikama odgovara srpskom asu.

Osim Jokića, dobru partiju za Nagetse odigrao je I Majkl Porter Džunior sa 25 poena i 10 skokova, Aron Gordon je dodao 16, osam skokova i pet asistencija, dok je još samo Redži Džekson bio dvocifren sa 14. Kod Hjustona je najefikasniji bio Vanvlit sa 26 poena, dok je uz njega i Šenguna "iskočio" i Džef Grin - bivši igrač Nagetsa - sa 15 poena. Boban Marjanović je i ovaj susret presjedio na klupi.

