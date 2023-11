Itudisa pregazila Zvezda, on izašao pred novinare i rekao: Ne, nije me iznenadilo!

Trener Fenerbahčea Dimitris Itudis je poslije poraza od Crvene zvezde istakao da njegov tim nije iskoristio svoje šanse.

Izvor: Sportklub/Screenshot

Dimitris Itudis i Fenerbahče su odigrali svoj sigurno najgori meč ove sezone u "Beogradskoj areni" pošto su poraženi sa čak 31 poenom razlike od Crvene zvezde. Postigao je njegov tim samo 56 poena na ovom meču, što je mnoge iznenadilo. U prvom redu novinare, koji su na konferenciji konstatovali da je "Fenerbahče ofanzivno bolji tim." Nije to bilo po volji grčkom treneru...

"Ko je rekao da smo mi ofanzivni tim? To vi govorite ili? Mi smo mogli bolje napadački, ali igrala je i Zvezda dobru odbranu. Promašili smo dosta otvorenih šuteva. Nismo mogli da ih stavimo u problem, jer nismo uspjevali da probijemo donji post. Zvezda je igrala vrlo dobro. Normalno, bilo bi lijepo da imamo i igrače koji nam fale", konstatovao je Itudis na konferenciji za medije poslije meča.

Stefan Lazarević je neko koga je poslije meča posebno istakao i trener Crvene zvezde Janis Sferopulos, ali samog Itudisa on nije iznenadio. "Ne nije me iznenadio jer je Lazarević igrao izvanredno odbranu na Skotiju i to me nije iznenadilo. Makar nije iznenađenje za mene", zaključio je on.

