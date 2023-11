Glavobolja Zvezde na najvažnijem mjestu na terenu: Sferopulos ima tri opcije, ali i jedno veliko pitanje!

Crvena zvezda ide u Pirej poslije jedne od najboljih utakmica u Evroligi, a sigurno najbolje ove sezone. Ipak, da sve ne bude ružičasto pobrinule su se povrede.

Izvor: MN Press/Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda nakon pobjede nad Fenerbahčeom odlazi u "Pirej" sa velikim samopouzdanjem i to ne samo zbog rezultata tog meča. Jedan od najboljih timova starta sezone je pregažen sa 31 poenom razlike, a sama igra je dala mnogo razloga za optimizam Janisu Sferopulosu. Iako on kaže da je upravo ovakve igre i očekivao od svog tima!

"Da, mogao sam da zamislim ovakav meč jer sam vjerovao da ovi igrači koje imamo u timu imaju veliki kvalitet i imaju iskustva ali i dovoljno jak karakter da iskoče kada su potrebni timu. Stvar je u tome da do sada nismo bili dobri defanzivno, ali večeras je meč bio kompletno dobar i ofanzivno i defanzivno", naglasio je Sferopulos poslije utakmice.

Ipak, ne ide se bez problema u Atinu. Na meču sa Turcima Šabaz Nejpir je doživio pravi nokaut na samom startu meča i završio je u bolnici sa slomljenim nosom. Njega prema riječima Sferopulosa neće biti neko vrijeme na terenu, a dodatni problem je povreda Jaga Dos Santosa.

Omaleni brazilski plejmejker je doživio povredu u jednom od poslednjih napada treće četvrtine. Loše je doskočio, odšepao je do klupe, a onda se do kraja meča nije vraćao u igru. To postavlja Sferopulosa u problem jer mu jedini siguran plejmejker ostaje Miloš Teodosić koji ni u mnogo mlađim danima nije baš igrao 40 minuta. Pa, šta je činiti?

VRLO BITNO - ON JE U PIREJU!

VRLO BITNO - ON JE U PIREJU!

Prema informacijama dobijenim iz kluba Jago Dos Santos je otputovao u Pirej. S obzirom da su Šabaz Nejpir, Adam Hanga i Branko Lazić sigurno van tima to znači da je siguran u 12 Crvene zvezde koje će pored njega činiti: Miloš Teodosić, Nemanja Nedović, Rokas Gedraitis, Stefan Lazarević, Dejan Davidovac, Dalibor Ilić, Marko Simonović, Džoel Bolomboj, Luka Mitrović, Majk Tobi i Ognjen Kuzmić. Ipak da li če moći da igra, a ako bude mogao koliko će moći, to je pitanje...

JAGO I ZA DESETAK MINUTA - VELIKA STVAR!

JAGO I ZA DESETAK MINUTA - VELIKA STVAR!

Prvi scenario za rotaciju na najbitnijoj poziciji je onaj u kome je Jago spreman. Koliko god minuta bude mogao da bude na terenu biće to dragocjenu za Sferopulosa i tim i to je svakako scenario kome se na Malom Kalemegdanu nadaju. ali nije sve izgubljeno ni ako je Miloš Teodosić jedini plej u rotaciji.

DVOJICA MOGU DA POMOGNU!

DVOJICA MOGU DA POMOGNU!

Sjećamo se prvih minuta Dejana Davidovca u Evroligi kod Dušana Alimpijevića. On je zapravo ušao protiv Baskonije i šokirao rivala na poziciji pleja. Ne može to Davidovac da igra redovno, ali nerijetko je u ovakvim situacijama uskakao na to mesto i dobro je obavljao posao. Tu je i "bivši" plejmejker Nemanja Nedović koji je mnogo bolji kada napada koš i kada mu neko kreira, ali nije zaboravio da igra pleja i poslužiće na ovoj poziciji ukoliko bude potrebe.

U svakom slučaju pored Miloša Teodosića koji je u odličnoj formi tu su tri opcije. Koliko god da mogu da ponude dobrih minuta na "kecu", imaće opcije iz kojih može da bira grčki stručnjak na klupi Zvezde. Mada je svakako najpoželjnija opcija u kojoj on na raspolaganju ima dva zdrava pleja.