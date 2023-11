Nebojša Čović: Filipu Petruševu su otvorena vrata Crvene zvezde

Predsjednik Zvezde bio upitan da li postoji šansa da Filip Petrušev dođe u Zvezdu.

Dok se čini izvjesnim da će srpski košarkaš Filip Petrušev nastaviti karijeru u Olimpijakosu, predsjednik Crvene zvezde Meridianbet Nebojša Čović rekao je da su reprezentativcu Srbije otvorena vrata na Malom Kalemegdanu poslije kratke epizode u NBA ligi. "Čuo sam da je to Olimpijakos, da su dali veoma, veoma pristojnu ponudu. Petruševu su vrata Crvene zvezde otvorena i sada, ali to je njegova odluka i odluka njegovog menadžera. Da ne bi bilo zabune, Miška Ražnatovića, pa neka odlučuje. Bez ikakve ljutnje, došao - ne došao", rekao je Čović u podkastu "Miljanov korner".

On je otkrio da je nakon prethodne sezone razgovarao sa mladim centrom i da ga je savjetovao da ostane i odigra još godinu za beogradske crveno-bijele. "Govorio sam mu da ne žuri, da ostane još jednu sezonu, da vidimo, da se dogodi to sazrijevanje, a onda ideš u NBA na velika vrata. Razumijem i NBA i pare. NBA je NBA, to je kruna svjetske košarke, ali ako prebrzo voziš, opasne su krivine na tom putu i klizav je teren".

Čović je podsjetio da je Petrušev došao u Zvezdu nakon što je presjedio sezonu u Efesu i da je u njegov razvoj uložen veliki trud tadašnjeg trenera Duška Ivanovića. "Sjećate se prošle godine koliko je Duško Ivanović imao volje i želje da izgura Filipa Petruševa i uspio je to da uradi. Šta je Petrušev igrao kod Atamana? Tu godinu je izgubio. Šta je igrao kod Duška Ivanovića? Podigao ga je u nebesa. I Petrušev je radio, bio je posvećen, odličan momak. Mislim da je preuranjeno ušao u neke stvari, ali to su njihove odluke".

"Ja imam 53 godine iskustva u košarci i kada kažem nekome neku sugestiju, često se događa da ne vjeruje u moju sugestiju, već više vjeruje menadžerima, a kad se pogriješi, onda se traži krivica u klubu, a ne onome što se sami donijeli u dogovoru sa menadžerima, koje razumijem, jer rade svoj posao. Nije najvažniji procenat, već da dobro promislite. Nijedan od tih igrača nije ovdje imao loš ugovor. Polako, stići će i u NBA. Uvijek možete da se konsultujete sa igračima koji su bili u NBA ligi, Rakočević, Teodosić... Da ne nabrajam", dodao je predsjednik Zvezde.

Petrušev je minulog ljeta potpisao za Filadelfiju, odigrao veoma dobro za reprezentaciju Srbije na Mundobasketu, a potom se ipak nije zadržao u NBA ligi, gdje su ga Siksersi trejdovali u Kliperse poslije samo jednog nastupa, a tim iz Los Anđelesa ga samo proslijedio u Sakramento, koji takođe ne računa na njega.