Nikolini saigrači u šoku: Jokić ode u Sombor, pije šest piva dnevno, a onda dođe i diže tegove kao zvijer!

Saigrači Nikole Jokića oduševljeni su što može da uživa na odmoru, a da se potom kao pravi profesionalac ponaša.

Izvor: MN PRESS

Srpski košarkaš Nikola Jokić osvojio je prošle sezone šampionski prsten sa Denverom, prvi u istoriji franšize, a potom je odlučio da se zahvali selektoru Svetislavu Pešiću na pozivu i da ovog ljeta ne igra za reprezentaciju Srbije - nego da odmori. Najveći dio odmora proveo je upravo u Srbiji, uglavnom u rodnom Somboru, gdje je mogao da se druži sa najbližima, ali i da se potpuno opusti i da sebi oduška nakon naporne godine.

Tako ga je Aron Gordon, njegov saigrač iz Denvera koji je ljetos dolazio u Sombor, "raskrinkao" u podkastu Majkla Portera Džuniora, još jednog košarkaša Nagetsa. Dotakli su se brojnih tema o Jokiću, a potom je Džunior ispričao da je Somborac zaista unikatna ličnost.

"On je jedinstven. Kad ga gledate iz noći u noć, on je najbolji igrač kog sam ikad vidio. Ludo je šta sve može da učini. Ranije je bio dobar, ali nije bio toliko zainteresovan, a zatim je rastao i napredovao iz godine u godinu. Čak i poslije MVP sezone. Kako je to moguće da postaneš bolji poslije MVP godine? Bolji je čak sada i ove godine, a osvojili smo prsten. Pričao sam s njim i rekao mi je da je u Srbiji pio šest piva dnevno. Vjerovatno nije ni dirnuo loptu", istakao je Porter Džunior.

"Jokić je veliki lider. Uvijek je tačan, svaki dan. Trenira svakog jutra, odigra utakmicu, pa poslije utakmice diže tegove. Redovno radi svakog dana. I na sve to, skroman je. Kad imate dvostrukog MVP-a i najkorisnijeg igrača NBA finala koji je tako nesebičan, to vam je kao dar sa neba. Ako on to može, onda mogu i drugi da dijele loptu. Rekao bih da je zvijer", zaključio je Gordon.

Podsjetimo, Jokić je zbog povrede propustio posljednji meč Denvera protiv L.A. Klipersa, ali i bez njega na parketu uspjeli su da dođu do pobede zahvaljujući fantastičnom Redžiju Džeksonu.