Miško Ražnatović ponovo "pecnuo" Partizan! Reagovao zbog plejmejkera - napisao je samo dvije riječi

Miško Ražnatović se oglasio o Jogiju Ferelu i propalom transferu u Partizan.

Izvor: MN Press/YouTube/screenshot/Biznis priče

Jogi Ferel nije došao u Partizan. Umjesto u Beograd, potpisao je u Podgorici za Budućnost. Zbog toga se oglasio njegov agent Servand Taheda koji je u intervjuu za "Meridiansport" između ostalog otkrio i da su mu rekli da "nijedan njegov igrač više neće igrati za Partizan". Zbog te izjave oglasio se i Miško Ražnatović koji je na društvenim mrežama samo napisao "Zvuči poznato."

Najpoznatiji srpski menadžer odveo je Jama Madar u Fenerbahče i tim potezom razbjesnio je mnoge u crno-bijelom. Donijeta je odluka da više neće sarađivati sa njim zbog svega. Ostoja Mijailović je to potvrdio i javno i tako ove sezone nije dovedeno nijedno novo pojačanje koje zastupa njegova agencija. Ujedno je to bio i razlog zbog kog se Ražnatović javio na svom Tviter nalogu.

"O Partizanu ne želim previše da pričam, jer šta god da kažem, boliće ih više od svega. Za sve je kriva uprava. Posebno Zoran Savić. U intervjuu predsjednika Ostoje Mijailovića, sa kojim sam u veoma dobrim odnosima, dat prije nedjelju dana - jedino je tačno da se zovem Miško Ražnatović. Sve ostalo je pogrešno i pogrešno je jer je dobio pogrešnu informaciju. Nemam problem sa tim. Ono što daje gorčinu je to što je ovaj tim imao istoriju i prije ove administracije. Svi agenti na svijetu zajedno nisu uradili 10% onoga što sam ja uradio", kazao je Ražnatović u jednom od ranijih intervjua.

Izvor: Twitter/MiskoRaznatovic

O odlasku Madara pričao je i Željko Obradović koji je otkrio da su obavili jedan razgovor poslije kog je sve bilo u redu i da su se stvari poslije toga okrenule.

"Poslije tog sastanka nije prošlo mnogo, Jam me zove i priča o novcu, ugovoru. Pitam ga zašto mi to nije spominjao kad smo pričali, on kaže da je shvatio da nije dovoljno plaćen. Neću da ulazim u to ko ga je savjetovao, ali je jasno da ga je neko posavjetovao. Rekao sam mu da bez obzira na kvalitet i napredak ne želim da ga odvajam od drugih igrača njegovog uzrasta i podsjetio sam ga da smo ga izvukli iz jedne anonimnosti, napravili smo plan o budućem radu u kom je njegovo mjesto bilo važno. Kada sam shvatio da više nemam šta da mu kažem uputio sam ga na Zorana Savića i završilo se tako kako se završilo", ispričao je Obradović.