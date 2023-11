Agent se javio poslije propalog transfera Jogija Ferela: "Rekli su da naši igrači više neće igrati u Partizanu"

Agent Jogija Ferela se oglasio i pričao o propalom transferu u Partizan.

Izvor: MN PRESS

Jogi Ferel bio je već viđen u Partizanu. Djelovalo je da je samo pitanje trenutka kada će dogovor biti postignut. Onda su se stvari zakomplikovale, uslijedio je obrt i on je završio u Podgorici, potpisao je za Budućnost. Šta se tačno dogodilo u razmaku od samo nekoliko dana i šta je dovelo do zaokreta? O tome je pričao njegov agent Servand Taheda.

Objasnio je šta se tačno izdešavalo u tom periodu.

"Malo sam uznemiren zbog cele situacije. Moj partner rekao je Zoranu Saviću da će Ferel biti dostupan i pet dana kasnije pitao sam šta se desilo sa Partizanom, nije dobio ni odgovor ni ponudu, iako smo im saopštili da je Jogi u procesu i da radim na otkupu ugovora. Sutradan sam se čuo sa Zoranom i potvrdio mi je da je klub zainteresovan i rekao mi da mora da priča sa trenerom. Onda je izašao sa ponudom od dva mjeseca, uz opciju ostanka do kraja sezone", rekao je Taheda za "Meridian sport".

Potvrdio je da je Jogi pričao sa Željkom i da je "komunikacija bila odlična", ali do dogovora na kraju nije došlo, pa se uključila Budućnost.

"Bio sam iskren i rekao sam to Partizanu i dobio odgovor da ne može da izdvoji više novca. Pričao sam i sa Jogijem koji je htio da igra u Evroligi, svidjela mu se ideja, ali je smatrao da ponuda nije pokazala da ga dovoljno cijene, znaju ko je, igrao je dvije godine u ABA ligi i bio je veoma dobar. Posao nikada nije bio sklopljen niti smo se dogovorili i rekli da dolazi, bili smo u procesu raskida ugovora, Šangaj je tražio još 100.000 evra za otkup, kada sam im objasnio da nema dogovora sa Partizanom, stvari su se smirile."

Potom je spomenuo ponudu iz Podgorice.

"Partizan je imao sedam dana da to izjednači, ako želiš igrača, onda to uradiš i garantuješ cijelu godinu, što oni nisu uradili. Ferel se odlučio za Budućnost. Kada sam im to javio meni i mom partneru poručeno je da nijedan naš igrač više neće igrati u Partizanu. Zašto?", zaključio je Taheda i dodao da je "Ferel srećan i zadovoljan i da jedva čeka da zaigra za Budućnost".

Podsjećanja radi, poslije odlaska Jama Madara u Fenerbahče Partizan je donio odluku da prekine saradnju sa poznatim agentom Miškom Ražnatovićem.