Propali pregovori, Partizan ne dovodi Amerikanca: Ništa od bivšeg NBA "pleja" u crno-bijelom

Iskusni organizator igre neće doći u Partizan

Izvor: MN PRESS

Bivši plejmejker Cedevita Olimpije, Jogi Ferel neće pojačati Partizan, objavio je Sport klub. Iskusni organizator igre ostaće po svemu sudeći u Kini, a Željko Obradović i saradnici nastaviće potragu za novim organizatorom igre. Iako je bilo nagoviještavano da će nekadašnji "kec" Ljubljančana i bivši rival crno-bijelih uskoro postati košarkaš Partizana, dani su prošli, a zvanična potvrda je izostala, pa je postalo sve jasnije da su pregovori negdje "zapeli".

Iako je bilo predviđano da Ferel potpiše kratkoročni, dvomjesečni ugovor, uz mogućnost ostanka do kraja sezone, to se ipak neće dogoditi jer je, kako je objašnjeno, dogovor propao u posljednjem trenutku. Dok Partizan bude nastavio potragzu za organizatorom igre, Ferel će ostati u Šangaj Šarksima i neće se vraćati u ABA ligu, u kojoj je igrao za Cedevita Olimpiju od 2021. do 2023. godine.

Odlaskom Dantea Egzuma u Dalas Maverikse, a Jama Madara u Makabi Tel Aviv, Partizan se suočio sa problemom na poziciji organizatora igre, u koju u ovom trenutku ne mogu da uskoče povrijeđeni kapiten Kevin Panter, kao ni Aleksa Avramović, koji je na odsustvu zbog preloma nosa. U toj situaciji, organizacija je poverena i Pi-Džej Doužeru, tu je i Mateuš Ponitka, ali očigledno je bila ideja da sa Ferelom tu ulogu preuzme neko kome je ona primarna na terenu. Partizanova potraga za takvim rješenjem biće nastavljena.

Jogi Ferel rođen je 1993. godine, visok je 183 centimetra, studirao je na koledžu Indijana i u NBA ligi bio je član Bruklina, Dalasa, Sakramenta, Klivlenda, Klipersa... Potom je igrao za Panatinaikos 2021. prije dolaska u Ljubljanu, u kojoj je ostavio dubok trag i imao svoje momente "prozivki" sa navijačima Partizana u Štark areni. Očekivalo se da ove zime zaigra pred njima kao član njihovog tima, ali se to neće dogoditi.