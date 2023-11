Partizan me zvao nekoliko puta: Amerikanac progovorio i otkrio zašto je odbio crno-bijele!

Kendrik Nan otkrio je zašto nije došao u Partizan i zbog čega je izabrao Panatinaikos.

Kendrik Nan (28) predvodiće Panatinaikos protiv Partizana u beogradskoj Areni večeras (20.45). Moglo je da bude i drugačije, tačnije mogao je da bude u dresu srpskog tima i da dočekuje "zelene" u Beogradu. Otkrio je i sam da je imao ponudu crno-bijelih, pa je objasnio i šta je na kraju presudilo i zbog čega je odlučio da ipak ode kod Ergina Atamana.

Priznao je da nisu bile samo spekulacije.

"Nisu to bile glasine, bila je istina. Kontaktirao me je Partizan ljetos nekoliko puta, čak mi je i jedan od mojih trenera u Majamiju govorio da treba da dođem i da je to odlična sredina za mene. Blizak je sa nekim ljudima iz kluba, ne mogu da se sjetim sa kim, ali se zalagao za Partizan, donio sam drugačiju odluku", rekao je Nan za "Mocart sport".

Objasnio je zašto nije došao kod Željka Obradovića.

"Sagledao sam sve aspekte i procijenio sam da je PAO bolja opcija za mene zbog stila igre. Ataman daje veliku slobodu igračima, nisam htio da odem u tim koji ima igrače koji su slični mojim karakteristikama. Procijenio sam da mogu najviše ovdje da pomognem. Tek mjesec dana sam ovdje, shvatam donekle svoju ulogu i za sad sve ide željenim tokom."

Mnoge je iznenadilo da čovjek koji je igrao u Majamiju, pa u Lejkersimia sa Lebronom Džejmsom i Vašingtonu nije našao NBA angažman.

"Bilo mi je teško da donesem odluku da napustim Ameriku, ali sam u isto vrijeme bio svjestan situacije. Nisam imao NBA ugovor, bilo je razgovora, mada se ništa konkretno nije desilo. Nisam htio da dozvolim da ne igram, imao sam tešku povredu prije dvije godine, ne želim da pauziram kad sam zdrav i da po svaku cijenu čekam NBA ugovor. Ne bi mi to pomoglo na duže staze."

Nezaobilazna tema bio je Nikola Jokić.

"Uh, kakav igrač. Ne znam šta bih rekao. Jednorog. Ne bih rekao da ćemo vidjeti sljedećeg Jokića u narednih 20-30 godina. Dokazao je svima kakav je, posebno kada je odveo Denver do titule", zaključio je Nan.