Da li je ovo posljednji voz za Crvenu zvezdu?

Crvena zvezda igra sa Efesom na domaćem terenu i poraz ovdje bi zaista bio ogroman udarac za evropske ambicije crveno-bijelih. Pobjeda bi dala nadu za plej-of!

Crvena zvezda je loše startovala u Evroligi i u petak od 20 časova jednostavno mora da u Štark areni pobijedi Efes. Sada su crveno-bijeli na samo tri pobjede iz deset odigranih mečeva i iza njih su samo su jedino Alba i Asvel, ali bi pobjeda nad Turcima mogla da ih vrati u igru za mjesta u doigravanju.

Deseto mjesto koje vodi u plej-in trenutno drži Makabi sa skorom 5-5, a isto toliko pobjeda ima i Efes, kao i ekipe Baskonije, Fenerbahčea i Valensije. Šesto mesto drži Monako sa 6-4 i Zvezdi su pobjede neophodne kako bi se uključila u borbu za ta mjesta.

Ovog petka, u Štark arenu ulazi Efes koji ima svojih problema sa povredama, dok je situacija makar što se tiče igračkog kadra među crveno-bijelima sve bolja.

DECEMBAR ZA POVRATAK – SAD JE VRIJEME!

"Želimo da napredujemo, da igramo bolje, nismo ni mi srećni, izgubili smo neke utakmice. Evroliga je maraton, moramo da budemo jaki i da igramo sljedeći meč i onaj poslije toga. Najvažnija stvar za nas je da igramo dobar meč u petak", rekao je Janis Sferopulos pred ovaj meč.

Jasno je i grčkom strategu da su pobjede neophodne i u sedam mečeva u Evroligi u decembru tim sa Malog Kalemegdana mora da ostvari pozitivan učinak ako neće da mu ekipe koje se bore za doigravanje ostanu van domašaja. Nakon Efesa slijede Valensija, Baskonija, Alba, Real Madrid, Makabi i Panatinaikos i ovo će biti vrijeme istine za crveno-bijele kada je Evroliga u pitanju. U ABA za sada crveno-bijeli čvrsto drže vrh, a da ne bi skliznuli na dno u Evroligi pobjeda nad Efesom je neophodna.

JOŠ NEMA DEFANZIVACA!

"Ne znam da li će Lazić igrati, trenira, vidjećemo u petak ujutru, Hanga neće igrati. Nejpir će još neko vrijeme morati da nosi masku", rekao je Janis Sferopulos, tako da je jasno da još uvijek neće Zvezda moći da računa na svoja dva najbolja defanzivca kapitena Branka Lazića i iskusnog Adama Hangu. Sa druge strane ima svojih problema i Erdem Džan koji u prethodnom periodu nije mogao da računa na Antu Žižića, Tibora Plajsa, Elajdžu Brajanta i Dereka Vilisa, a Majk Džejms mu se oporavio tek za prošli meč protiv Partizana.

DA PRORADI SVE, A NE SAMO NAPAD!

Napad je znao da bude odličan ove sezone u Evroligi, pa je tako Crvena zvezda Fenerbahčeu dala 87, Partizanu 86, Olimpijakosu 83, Barseloni 81 poen, a od tih mečeva savladala je samo turskog predstavnika i to zato što ga je svela na 57 poena. Ako uzmemo da je Olimpija bio loš dan jasno je da tim Janisa Sferopulosa pojbeđuje samo kada igra i odbranu. Da li će to biti slučaj ovog petka? Ostaje da se vidi, ali jasno je da je to neophodno da bi se došlo do pobjede!

