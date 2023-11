Šta se dešava sa Micićem i NBA? Oklahoma ga neće - ovo su prve informacije o budućnosti Srbina!

Vasilije Micić po svemu sudeći napustiće Oklahomu.

Vasilije Micić ne dobija minutažu u Oklahomi i jasno je da su male šanse da će se to promijeniti u bliskoj budućnosti. Prema informacijama novinara Majkla Skota srpski košarkaš je na izlaznim vratima Tandera i to ne samo on, već i Davis Bertans. Njih dvojica mogla bi vrlo brzo da napuste tim i da se oprobaju u nekoj novoj sredini.