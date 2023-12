Nemanja Bjelica bio u Areni - došao zbog Crvene zvezde! (FOTO)

Nemanja Bjelica je primijećen na meču Crvene zvezde i Anadolu Efesa u Evroligi!

Izvor: Instagram/screenshot/whistle.produkcija

Crvena zvezda je pobijedila, a Nemanja Bjelica je bio u "Areni"! Tim Janisa Sferopulosa je poslije sjajne igre savladao oslabljeni Efes 97:83, a nakon kraja utakmice u hali je viđen i Nemanja Bjelica!

Iskusni 35-godišnji košarkaš je nakon sedam godina u NBA prošle sezone rešio da se vrati u Evropu i proveo je godinu dana u Fenerbahčeu, a onda je potom pojačao Crvenu zvezdu u kojoj je planirao da završi karijeru. Ipak vrlo brzo nakon nekoliko odigranih pripremnih utakmica on se našao van ekipe.

Od tada ga ni poslije smjene na mjestu trenera i odlaska Duška Ivanovića, a dolaska Janisa Sferopulosa nije bilo u ekipi. Nedavno je o tome pričao predsjednik crveno-belih Nebojša Čović, a sada je viđen kako izlazi na službeni izlaz kuda inače halu napuštaju igrači nakon meča sa Efesom. Pogledajte:

Da li ovo znači da karijera još nije gotova i da nekadašnji MVP Evrolige možda planira da ponovo zaigra u crveno-bijelom? Djelovalo je da je to nemguće do prije meča sa Efesom, ali sada će nade navijača opet biti podgrijane...

"On je zvanično pod ugovorom sa Fenerbahčeom, klub ima određene obaveze prema njemu. Bjelica je došao, potpisao sa nama ugovor. Taj ugovor je obostranim dogovorom raskinut. Zvezda nije platila Bjelicu ništa, niti nam je on bilo šta tražio. On može da se vrati u Zvezdu kad god bi mu se pojavila želja da igra ponovo. Sve drugo što bih mogao da kažem, išlo bi na njegovu štetu. Ne u odnosu sa Zvezdom, nego treba da shvatite da Fenerbahče ima određene obaveze prema njemu i treba da ih izvrši. Mi nismo dužni bilo kome šta da govorimo. Nismo ništa objavili, onda dođete pa nas pitate. Ako me pitate zašto je Bjelica stao, neki put dođete u situaciju, ako radite određeni posao, da vam se taj posao više ne radi. To je, najblaže rečeno. Poštujem njegovu odluku. Mi smo jako dobri, imamo jako dobre odnose i novi trener je već obavio razgovore sa njim i vidjećemo na čemu će sve to biti. Mi kao klub moramo da vodimo računa o svojim igračima, pogotovo o onima poput Bjelice, koji su ostavili ogroman trag. Ponašamo se konkretno prema svima, nikoga ne prozivamo, ne ponašamo se 'gospodski' kao gospodin Mesina, mada ima takvih i u našoj košarci koji su u izjavama velika gospoda, a onda kada malo razgrnete stoje njihove ideje, što je ružno, to se valjda zove licemjerje", rekao je o statusu Nemanje Bjelice nedavno Nebojša Čović u "Miljanovom korneru".