Jokić gazi u NBA - najbolji je u svemu: Ima 3 MVP nagrade, ali nikad nije bio ovako dobar, Amerika u šoku!

Dominacija Nikole Jokića nikada nije bila veća nego ove sezone!

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić dominira NBA ligom, čini se jače nego ikad! Dvostruki MVP regularnog dijela sezone i MVP prošlogodišnjeg finala uhvatio je zalet u ovoj sezoni i najbolji je u svim ključnim statističkim kategorijama!

Što se tiče poena tu je prvi sa ukupno 579 poena u dosadašnjem dijelu sezone ispred Janisa Adetokumba sa 569 i Luke Dončića sa 565 poen, dok je četvrti Kevin Durent sa 558 poena. Kada su skokovi u pitanju tu je takođe prvi sa 255 skokova do sada, iza njega su Entoni Dejvis sa 249 skokova, a tek onda daleko iza su Rudi Gober i Evan Mobli sa 221 skokom. Domantas Sabonis ima 213, a zatim sledi Nikola Vučević sa 209, Janis Adetokumbo sa 205 i Mičel Robinson sa 204.

Da neki centar predvodi ligu u poenima i skokovima, to se i dešavalo ranije, ali da tome doda prvo mjesto kada su asistencije u pitanju, e to je već novost zabilježena samo sa Nikolom Jokićem, On je prvi na listi sa 196 asistencija, drugi je Tre Jang iz Atlante sa 192 asistencije, Tajris Haliburton ima 189, a tek onda daleko iza je Luka Dončić sa 152.

Srbija može da se pohvali i da je Bogdan Bogdanović na 11. mestu igrača sa najviše pogođenih trojki u ligi. Na samo jednu trojku je od Tajrisa Maksija i Džejsona Tejtuma, na dve od Kobija Vajta, tri od Majkla Portera i Pola Džorda, četiri od Dezmonda Bejna i pet od Džejlena Bransona i Tajrisa Haliburtona. Luka Dončić je drugi sa 69 pogođemnih trojki, aonda ide Stef Kar daleko ispred sa 91 trojkom.