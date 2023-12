Durent u Evroligi? Moguće je! Javio se njegov bivši saigrač: "Vjerujem da će doći, uvijek je pričao o tome"

Bivši saigrač Kevina Durenta Edmond Samner potvrdio je da jedan od najboljih košarkaša svijeta razmišlja i o dolasku u Evropu...

Kevin Durent (35) hoće da zaigra u Evroligi! Potvrdio je to njegov nekadašnji saigrač iz Bruklina, a sada novi košarkaš Žalgirisa Edmond Samner. Nije tajna da jedan od najboljih košarkaša na planeti želi da zaigra "preko okeana". Prije četiri godine je to priznao i on sam kada je razgovarao sa Seržom Ibakom i rekao da bi "volio karijeru da završi u Barseloni", a Monako mu je obećao i jahtu, samo da dođe...