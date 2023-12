Jokić zbog Hrvata odigrao loše: Promašio 23 šuta, Zubac ga čuvao najbolje od svih (VIDEO)

Ivica Zubac je odigrao nevjerovatno dobro u defanzivi i uspio je da neutrališe Nikolu Jokića, uz njegovu lošu igru.

Izvor: Profimedia/Ariana Ruiz / Zuma Press

Nikola Jokić odigrao je prethodne večeri jednu od najgorih utakmica od kada igra u NBA ligi pošto ga ništa nije htjelo protiv Klipersa u Los Anđelesu (111:102), iako je opet upisao tripl-dabl učinak. Kako je to moguće? Jokić je imao 22 poena, 15 skokova i 10 asistencija, ali kako kažu američki mediji igrao je "nikad sebičnije" i pokušavao da pronađe šut. Do kraja susreta nije uspio jer je šutirao 9 od 23.

Malo je to bilo do njegove indisponiranosti, jednostavno takve utakmice dođu ponekad (u njegovom slučaju svake prestupne godine), ali i do njegovog čuvara. Može se reći da je Ivica Zubac odigrao perfektno i uspio je da zaustavi Srbina kao što je malo ko od njegovog dolaska u NBA.

Zubac nije imao mnogo ofanzivnog doprinosa, za 27 minuta na terenu je imao 10 poena (4/7 za dva poena), dok je takođe imao devet skokova, dvije ukradene i jednu blokadu. Ono što se ne vidi u statistici je način na koji je branio Nikolu Jokića i bio više nego uspješan, za šta je dobio mnogo pohvala od svojih saigrača. Pogledajte jednu od akcija u kojima je Zubac pokazao sjajnu igru u defanzivi:

ZUBAC OWNS JOKICpic.twitter.com/fqdrXPyjUI — ᴅ ʀ ᴇ ᴡ (@FeelLikeDrew)December 7, 2023



