NBA liga mijenja pravila zbog Jokića!

Adam Silver najavio je promjene na NBA draftu.

Izvor: YouTube/House of Highlights/Screenshot/Twitter/screenshot/NBABlackburn

NBA liga mijenja pravila za draft. Komesar najjače lige svijeta Adam Silver potvrdio je da se radi na velikoj promjeni po kojoj će draft da bude podijeljen na dva dana. Dakle prvih 30 pikova bilo bi izabrano u jednom, a onda bi druga runda i novih 30 pikova bilo odabrano u drugom danu. Jedan od razloga za to je i Nikola Jokić. Mnogi pamte situaciju sa drafta 2014. godine kada je u momentima dok je Denver birao Srbina na draftu išla reklama za "Tako Bel".

Zbog toga je Silver najavio promjene "Radimo na tome, moramo da pričamo o tome sa brodkasterima i onima koji prenose draft, kao i sa sindikatom igrača. Meni djeluje da to nije fer prema igračima koji su u drugoj rundi izabrani, jer se to događa dosta kasno za mnoge koji žele da gledaju sve", počeo je Silver.

Zatim je spomenuo i Nikolu i Drejmonda Grina. "Jokić, Grin, to su prva dva igrača koja mi padaju na pamet u ovom momentu, a oni su vrhunski igrači izabrani u drugoj rundi. Pričali smo o proširenju lige, o dva nova tima, interesovanje je sve veće. Obe runde zaslužuju da budu u udarnom terminu."

Pokušaće to da riješe već u 2024. godini, mada su šanse male.

"Smatram da ćemo doći do toga, moramo da razgovaramo sa svima i da riješimo to. Meni sve to ima smisla, još jedna prednost je i to što će i novinari imati više vremena da se priča o njima, da razumijete ko su. Takođe, generalni menadžeri imaće više vremena poslije prve runde da više razgovaraju, da vide šta su uradili u prvoj rundi, da vide ko im je potreban u drugoj, ako su pronašli nekoga koga su željeli ili koga nisu željeli", zaključio je Silver.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!