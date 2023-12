Najveći NBA um otvorio dušu, još ga boli glava zbog "drugog Miličića"!

Bob Majers, čovjek koji je stvorio jednu od najvećih NBA dinastija svih vremena, još uvijek ne može da prežali jedan svoj potez na draftu.

Izvor: Cal Sport Media / Alamy / Alamy / Profimedia

Kada je 18. novembra 2020. godine Adam Silver izašao pred svjetsku javnost prvo ime koje je izgovorio na draftu bilo je Entoni Edvards. Zatim se vratio, sačekao minut, a onda izgovorio: "Kao drugog pika na NBA draftu 2020. godine Golden Stejt Voriorsi biraju Džejmsa Vajsmena!" To još uvijek progoni jednog čovjeka!

U pitanju je Bob Majers, nekadašnji generalni menadžer Golden Stejta. Možda i najbolji NBA operativac svoje generacije, nekada NCAA šampion sa UCLA-om, dva puta najbolji NBA operativac godine od 2011. do nedavno je bio na čelu sportskog sektora Golden Stejta.

Uspio je da napravi nevjerovatan tim i da sa drafta pokupi igrače poput Drejmonda Grina, Herisona Barnsa, Kevona Lunija, Festusa Ezelija, Džordana Pula, Mozeza Mudija, Dćžonatana Kumingu, da u Golden Stejtu razvije Stefa Karija i Kleja Tompsona pa čak i da draftuje dva Srbina - Ognjena Kuzmića i Alena Smailagića! Ipak to što je propustio 2020. godine ga i dalje progoni.

Sa drugog mjesta na NBA draftu uzeo je Džejmsa Vajzmena, centra koji u Golden Stejtu nije prikazao ništa. Odigrao je tek 60 utakmica za tri sezone, mnogo je propustio vremena zbog povreda i na kraju je trejdovan u Detroit gdje takođe ne blista. Doveo je Majers i Dejana Milojevića u Golden Stejt da radi baš sa Vajzmenom, ali ni to nije pomoglo. A propušten je plejmejker o kome sada priča NBA, Ol Star iz prošle godine Tajris Haliburton.

"Ono što mi najviše smeta je što je bio dobar na probama. Kada smo se sreli sa njim nakon toga trebalo je da znam kakva je osoba i kakav je lider. Jer mi se sa igračima srećemo, pričamo sa njima, a on je ostavio utisak na mene. Bio je jako pametan i samopouzdan. Nije to bilo lažno, arogantno, zaista je imao samopouzdanje. Igrači pričaju da žele da igraju sa njim, a to je zato što je sjajan košarkaš. To sada pokazuje", rekao je Bob Majers i priznao da ne može da prežali svoju grešku.

U 17 utakmica ove sezone Haliburton postiže 26,9 poena i ima 11,9 asistencija po meču i odveo je Indijanu u finale NBA turnira koji će igrati protiv Los Anđeles Lejkersa predvođenih Lebronom Džejmsom. Sa druge strane Džejmsa Vajzmena prati reputacija "drugog Darka Miličića". Ispred njega je izabran Entoni Edvards koji je lider Minesote, ali je Golden Stejt propustio da izabere i Lamela Bola koji je najbolji igrač Šarlota, kao i igrače poput Onijeke Okongvua, Denija Avdije i Devina Vasela, Arona Nesmita, Pejtona Pričarda i Dezmonda Bejna koji su svi postali bolji igrači od njega.

