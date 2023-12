NBA ligo, ovog Srbina si propustila! Čim je otišao kući, u Americi su shvatili - Napravili smo veliku grešku!

Kako je protekla NBA karijera Aleksandra Saše Đorđevića?

Izvor: MN Press/NBA.com

Legenda srpske i evropske košarke, Aleksandar Saša Đorđević (56), govorio je u intervjuu za Eurohoops o svojoj NBA karijeri. Za razliku od velikih stvari koje je uradio na Starom kontinentu, on je u Americi bio kratko i brzo se vratio u Evroligu. "Sale Nacionale" nosio je 1996. godine dres Portlanda poslije Olimpijskih igara u Atlanti, ali samo na osam utakmica, uz prosjek od 3,1 poen po meču.

Iako je otišao u NBA kao jedan od najboljih evropskih plejmejkera, heroj Partizanove titule iz Istanbula i kao prvak Evrope sa kultnog Eurobasketa 1995, u Americi nije dobio značajnu šansu u dresu Blejzersa. U tih osam utakmica dva puta je postizao po osam poena - protiv Golden Stejta u gostima i Vankuvera kod kuće, a protiv Šarlota je ubacio sedam. Najveću minutažu imao je u navedenom meču protiv Grizlija, 12. decembra 1996, kada je na terenu proveo tek 14 minuta.

S obzirom na njegov kvalitet, na sve što je dao košarci do tada i što je tek trebalo da joj da, sve to je bilo premalo. I Đorđević je poslije jednog meča pozvao agenta i uputio mu poruku da što prije želi da se vrati u Evropu, što se i dogodilo.

"Volim košarku, volim da je igram, volim da donosim odluke, da imam odgovornost, da uzmem igru na svoja ramena, da činim saigrače boljim... Došao sam u NBA ligu nakon nastupa u finalima, osvajanja medalja, a sjećam se meča u Denveru, gdje sam otišao na klupu poslije šest minuta na terenu, dva dodira sa loptom, jednog pogođenog polaganja i jedne asistencije. Saigrači su me dočekali sa povicima 'Sjajan posao, Saš, sjajno'. Zbunio sam se i pitao ih 'Sjajan posao, za šta?'. Utakmica se završila, uzeo sam telefon i pozvao svog agenta. Rekao sam mu 'Hoću da igram i da budem u timu i to je to'. Stigla je ponuda Barselone, koja se mučila u domaćem prvenstvu i u Evroligi. I prije Božića potpisao sam za Barselonu. Bio sam srećan da odem tamo, bio sam 'zapaljen' od starta i bio je to prelijep dio mog života".

Njujork Tajms tada je pisao o Đorđevićevom odlasku uz naslov da je NBA "propustila srpsku zvijezdu". Reporter tog lista gledao je spektakularni "El Klasiko" u Kupu kralja te iste sezone i otvorenih usta je gledao šta radi Srbin za koga iz nejasnog razloga nije bilo mjesta u NBA ligi.

"Ovo je bila greška. Za dva mjeseca sa Portland Trejl Blejzersima, Aleksandar Đorđević pojavio se u samo osam utakmica i nije ostvario ništa. Od kada je napustio NBA ligu, igrao je 13 utakmica u Španiji i pobijedio je u sedam od njih - sedam! - i to šutevima u posljednjem minutu, a nekad u posljednjoj sekundi", pisao je autor Jan Tomsen.

"Đorđević je 29-godišnji Srbin, najbolji neamerički plejmejker na svijetu. U subotu uveče bio je uobičajeno nevjerovatan u Barseloninoj pobjedi protiv Real Madrida poslije dva produžetka (115:110) u Kupu kralja, koji je košarkaški festival u Španiji usred sezone. U posljednja dva minuta meča, Đorđević je postigao šest poena i asistirao za još jedan koš prije nego što je omraženi rival, Real Madrid, izborio produžetak čudesnim košem poslije ofanzivnog skoka Žoa Arlaukasa. Sa devet sekundi do kraja u prvom produžetku, Đorđević je pogodio da izbori drugi produžetak. A, onda je u posljednjih 100 sekundi postigao sedam poena, uključujući i trojku za izjednačenje na 12 sekundi do kraja, za koju su svi u Španiji znali da baš on šutne i koju niko na svijetu ne bi spriječio. A, dok je lopta prolazila kroz mrežicu, on se smijao".

Đorđević je poslije NBA karijere sa Barselonom osvojio Kup Raidvoja Koraća, a dva puta je osvojio i titulu prvaka Španije, baš te sezone 1996/97 i u takmičarskoj 1998/99. Potom je tri godine nosio dres Reala i takođe je postao šampion Španije, i to baš u dvorani Barselone. Zatim je nosio dres Skavolinija, a karijeru je završio 2005. godine, noseći dres Armanija.

