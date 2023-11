"Tata trener Zvezde, a ja sa šalom Partizana na derbi!"

Bila su to neka druga vremena u srpskom sportu, pa je sin trenera Crvene zvezde mogao da navija za Partizan, kojem je kasnije donio evropsku titulu.

Izvor: MN PRESS

Legendarni Aleksandar Đorđević osvajao je trofeje u dresu nacionalnog tima kao igrač, donosio medalje kao selektor i sebi ispunjavao želje iz djetinjstva kada god bi branio čast nacionalnog tima. O svemu tome još davno je govorio ocu, Bati Đorđeviću, legendarnom košarkaškom radniku i nekadašnjem treneru Crvene zvezde. Njih dvojica su imali specifičan odnos.

Kako je Sale ispričao u opširnom intervjuu za "sport.jotdown", od malih nogu bio je navijač Partizana. To nije moglo da promijeni ni što mu je tata radio kao trener Zvezde, na čije je treninge i utakmice redovno odlazio i prije nego što je krenuo u školu. Zapravo, na jedan od derbija otišao je kao navijač Partizana i to je bila velika vijest u jugoslovenskim medijima.

"Pošto si pomenuo mog oca, on je bio trener Crvene Zvezde u '70, '72, '73 i '74. Osvojio je posljednju ligu Crvene zvezde u bivšoj Jugoslaviji. Tada su igrali u Evropskom kupu i Kupu pobjednika kupova i susreli se sa ekipom Milana. Tada je Art Keni bio igrač. To je bila sjajna ekipa. Mislim da je Sandro Gamba bio trener, ali se ne sjećam tačno", pričao je Đorđević i otkrio:

"Moj otac je trenirao Crvenu Zvezdu, imao sam pet ili šest godina, i na jednom derbiju protiv Partizana nosio sam šal i malu zastavicu Partizana... Dok je on bio trener Crvene Zvezde. Sjećam se da se tada pojavio članak u jugoslovenskim novinama pod naslovom 'Sin Protiv Oca'. Još uvijek ga čuvam. Imam veoma lijepa sjećanja na te početke jer me je otac uvijek puštao da budem u dvorani, vodio me sa sobom da gledam velike igrače. Tako sam počeo malo da odlučujem o tome da postanem igrač."

Sale je još kao dječak donio odluku da će biti profesionalni sportista i da će se baviti košarkom, ali nije imao namjeru da bude običan košarkaš. Želio je da bude reprezentativac i da osvaja medalje sa Jugoslavijom, ispričao je ocu još dok je bio mali, kada su košarkašku utakmicu gledali na televizoru.

"Odluku sam donio jednog dana dok smo gledali utakmicu Svjetskog prvenstva u Kolumbiji. Jugoslavija je igrala protiv Sovjetskog Saveza ili protiv Sjedinjenih Država. Bilo je tri ujutru...

Sale: Ja ću biti to.

Bata: Ah, košarkaš.

Sale: Ne, ne, reprezentativac.

Bata: Dobro! Kako sjajne ambicije imaš.

Sale: Ne razumiješ me, osvojiću medalju sa reprezentacijom.

Oduvijek sam se sjećao tog događaja kada sam odlučio da budem košarkaš. Tako su počeci bili u Crvenoj zvezdi kada sam bio mlađi. Zatim, sa 15 godina, prešao sam u Partizan. Bio sam navijač Partizana. Odrastao sam u kraju gdje Partizan igra. Odrastao sam uz legende poput Kićanovića ili Dalipagića. Uvijek sam išao da gledam utakmice. Moj deda je bio partizan, ratni heroj. Moja baka mi je šila crno-bijele majice. Moj otac je bio iz Crvene zvezde, koja je bila komunistička ekipa, a ne iz Partizana. Bio sam Partizan od malih nogu", zaključio je Aleksandar Đorđević.

Bratislav "Bata" Đorđević cjelokupnu igračku karijeru proveo je u dresu beogradskog Radničkog, u čijem je prvom timu bio punih sedam sezona. Odmah nakon igračkih dana preuzeo je trenersku ulogu u klubu, gdje je radio sa mlađim kategorijama. Uslijedio je angažman u Braniku iz Maribora, a zatim i prvi dolazak u Crvenu zvezdu, koju je trenirao u dva navrata. Sa crveno-bijelima osvojio je prvenstvo i Kup Jugoslavije, a pored karijere u domaćim klubovima radio je još u Grčkoj, ujedinjenim Arapskim Emitarima i Kuvajtu, odnosno kao selektor Iraka i UAE.

