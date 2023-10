Aleksandar Đorđević preuzima "dželata" Srbije?!

Dugogodišnji selektor Srbije Aleksandar Đorđević bi uskoro mogao da sjedne na klupu Italije.

Izvor: MN PRESS

Đanmarko Poceko je zamijenio Ti Džeja Parkera na mestu trenera Asvela, a kada se to desilo postavilo se pitanje toga šta će biti sa njegovim poslom selektora. Poceko već nekoliko godina sa solidnim uspjehom vodi nacionalni tim Italije, a za sada će nastaviti da se bavi i tim poslom. Odmah se oglasio i Košarkaški savez Italije sa saopštenjem da će Poceko i dalje biti selektor, ali da će taj posao raditi samo povremeno.

To je u italijanskoj štampi protumačeno kao znak da se traži novi selektor, a kao najveći kandidat za to mjesto u "La Stampi" je naveden Aleksandar Đorđević. Proslavljeni igrač i sjajan stručnjak nakon igračke karijere sada je selektor Kine, a "La Stampa" navodi da je on favorit predsjednika KS Italije Đanija Petrućija.

Đorđević je vodio Srbiju od 2013. do 2019. godine i u tom periodu je osvojio tri srebra na velikim takmičenjima sa našim timom, a od 2022. godine vodi Kinu. U klupskoj trenerskoj karijeri vodio je Olimpiju iz Milana, Beneton, Panatinaikos, Bajern, Virtus i Fenerbahče.

Druga opcija je Serđo Skariolo, ali on je označen kao mnogo teža meta. Ugovor sa Španijom čiji je selektor i dalje mu traje još deset mjeseci i do tada sigurno neće moći da preuzme "Azure".

