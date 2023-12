Đurović prozvao najboljeg šutera crveno-bijelih: Majstore, da te vidimo sa Realom!

Vlade Đurović je i ranije kritkovao Rokasa Gedraitisa, a sada je uprkos dobrim igrama u posljednje vrijeme Litvanac opet na udaru.

Izvor: MN Press/Arenasport/printscreen

Crvena zvezda je savladala Albu 85:71 na svom terenu i uspjela je da dođe do pete pobjede u Evroligi ove sezone. Zadržala je kakav-takav korak za timovima koji se bore za mjesto u plejofu, a nekada legendarni košarkaški trener Vlade Đurović je ipak video neke probleme u timu Janisa Sferopulosa. Istakao je da je u prvom poluvremenu košarka crveno-bijelih bila lepa za gledanje, ali da je nedostajalo čvrstine. Po njegovom mišljenju tako neće moći u nekim narednim utakmicama. Već protiv Reala moraće to mnogo drugačije.

"Zvezda je odigrala prvo poluvrijeme za ljude koji malo slabije znaju košarku fenomenalno. Bilo je i trojki i kontranapada, a i Alba je igrala lijepo. Ali tu odbranu nisu igrali ni jednu ni drugi. Alba je poznata kako ne igra odbranu, a i Zvezda je igrala onako, komotno. Pusti ti mene, ti daj pa ću i ja dati i tako dalje. Sa takvom igrom Zvezda neće moći sa jačim klubovima prođe", upozorio je Vlade Đurović govoreći za "Arena sport".

Ponovo je pomenuo Litvanca Rokasa Gedraitisa koji je sa 19 poena bio drugi na listi strijelaca iza Nemanje Nedovića. Sada je vezao nekoliko dobrih utakmica, pokazao da posjeduje i prodor i da može da postigne poene na različite načine, ali prema Đuroviću pravi testovi ga tek čekaju.

"Gedraitis je vezao dvije utakmice, ubacio je ono zbog čega je doveden. Ja sam ga nekoliko puta pominjao i rekao da ga čekamo, čekamo i evo dočekali smo ga. Međutim, koji je pravi test. Majstore, da vidimo sad sa Realom. Daj ponovi to sad sa Realom. Ako ponove to sad ja ne znam kako će Real da ih dobije. Ali treba da ponove", upozorio je on pred meč sa "kraljevskim klubom" naredne sedmice.

Komentarisao je i izdanje Partizana u duelu sa Žalgirisom i pomenuo da je neophodno da crveno-bijeli prate kako igra najveći rival. Bez čvrstine koju su crno-beli pokazali protiv Litvanaca nema šanse za dobar rezultat.

"Protiv Reala mora da se igra sa mnogo više kontakta. Partizan je to igrao u Kaunasu i zato je i uspeo. Zvezda treba da slijedi primjer Partizana i da odigra oštro sa kontaktom protiv Reala. Jer ako bude igrala po principu igrajte vi kako znate i pustite nas da se pokažemo, veći su majstori ovi iz Reala. Real je snage jednog prosječnog NBA tima", istakao je, pa dodao: "Kakav oni sastav imaju, to je nevjerovatno! Po dva-tri igrača na svakoj poziciji, izađe Kampaco uđe Rodrigez koji je nekada mnogo bolji nego Kampaco. Izađe Dek, uđe Hezonja, izađe Ljulj uđe Musa, tri visoka sjajna, mnogo su jaki. Zveda mora da odigra ratnički. Zvezda mora da igra na maksimumu, ali toliko je zaostala ako izgubi bilo koje dve, teško će sustići. Teško i ovako..."

Slijedi duplo kolo za Crvenu zvezdu, a iako će jedan meč biti igran na gostovanju, odigraće se u Beogradu. U "Pioniru" će se igrati meč sa Makabijem koji mora da se dobije!

"Zašto govorim Makabi? Pa nije to utakmica na strani, to je utakmica u "Pioniru", samo bez publike. A u "Pioniru" je većina igrača Zvezde odrastala. Poslije ove dvije utakmice Zvezda ide u Atinu, pa u Istanbul i mnogo je teško. Ne može se očekivati da vežemo tri pobjede", završio je Đurović.