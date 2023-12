Novi tim hoće u Evroligu, šta će biti sa Partizanom i Zvezdom!?

Bešiktaš je spremio plan ulaska u Evroligu...

Novi klub želi da uđe u Evroligu i to može da bude veliki problem za Partizan i Crvenu zvezdu! Već neko vrijeme priča se o Dubaiju, sada u elitu hoće da uđe i Bešiktaš. Turski klub sa klupe vodi srpski stručnjak Dušan Alimpijević i plan tima je da se pridruži najjačim evropskim klubovima.

Doduše, to žele da urade fuzijom sa Bahčešehirom. Potvrdio je to predsjednik Bešiktaša Hasan Arat. "U januaru ćemo razgovarati sa bivšim predsjednikom Bahčešehira Husejinom Jucelom u vezi specijalne pozivnice za Evroligu. Nadam se da će doći do spajanja između naša dva kluba. To je veliki projekat i početak nove ere", poručio je Arat.

Jasno je po njegovim riječima da je plan da se u novi klub ulože velika finansijska sredstva i da se napravi tim konkurentan za mjesto u eliti. Žele i oni da se uključe u Evroligu, pored Dubaija i timova iz Londona i Pariza kao potencijalnih novih tržišta. Spominje se i proširenje lige, mada još uvijek nije poznato kada bi do toga moglo da dođe.

Kako bi ovo moglo da utiče na ABA ligu? Da li to znači da će izgubiti dva predstavnika i da će samo pobjednik regionalnog takmičenja ući u društvo najboljih? To su samo neka od pitanja na koja odgovor vjerovatno neće stići tako brzo...