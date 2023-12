Tukao se s Jokićem, prozivao ga da je kukavica... Zaigrao protiv Srbina nakon dvije godine, ne smije ni da ga pogleda

Pogledajte kako je Markif Moris igrao protiv Nikole Jokića, s kojim se potukao prije dvije godine.

Izvor: YouTube/MLG Highlights/Screenshot

Nikola Jokićslavio je prethodne noći sa svojim Denverom protiv Dalasa (130:104), a statistika kaže da nije imao bilo kakve potrebe da forsira. Susret je okončao sa osam poena, devet skokova i sedam asistencija, međutim nijedan njegov potez nije privukao pažnju kao trenutak kada je imao duel sa "neprijateljem".

Prvi put od 8. novembra 2021. godine i tuče decenije u NBA ligi, Nikola Jokić i Markif Moris igrali su jedan protiv drugoga. Dobro je poznato da je Moris navodno imao ozbiljne zdravstvene probleme zbog toga što ga je Jokić jako udario sa leđa, nakon faula koji je mogao da ostavi ozbiljne posljedice na Somborca, međutim čudno je da su se "zaobiliazili" dvije godine. Ali, Moris nije propuštao priliku da "pecka" Jokića da je kukavica...

"Mi to zovemo kukavički udarac u mom kraju!", kazao je u jednom nedavnom intervjuu Markif Moris:

"Udario me je kao bičem! Uhvatio me je nespremnog, ali su više tu stopirali ljudi iz Majamija. Dvije nedjelje nakon toga sam imao dozvolu da igram, samo mi nisu dozvolili. Nije da sam bio povrijeđen ili da me je nešto boljelo... Ali, to je bilo kukavički!"

Ne znamo da li je Jokić pročitao ove riječi, ali kada je stupio na teren protiv Morisa, bilo je evidentno ko je kukavica. Pogledajte jedan od duela njih dvojice, gdje se Amerikanac praktično uplašio duela sa Srbinom...

Lmao not one of the Morris twins on Jokićpic.twitter.com/kFSPrf0e15 — Tatiana (@Tatianaclinares)December 19, 2023



"To je glup potez, osjećam se loše što sam tako reagovao. Ali bilo je nasred meča, dobio sam udarac i vidio sam ga, ali mislio sam da će to biti samo faul. Mislim da je to bio pokvaren potez i onda sam morao da se zaštitim", priznao je Jokić poslije tog duela od prije dvije godine kada su reagovala i njegova braća i "zakazala tuču" sa braćom Moris.

Prisjetite se kako je to izgledalo: