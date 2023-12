Zvezda se oglasila o Šabazu Nejpiru! Stiglo saopštenje o odlasku plejmejkera - ima važnu klauzulu!

Crvena zvezda objasnila kako Šabaz Nejpir napušta srpski klub.

Košarkaški klub Crvena zvezda i iskusni peljmejker Šabaz Nejpir sporazumno su raskinuli ugovor i tako okončali kratkotrajnu, ali i veoma mučnu saradnju koja nikome nije prijala. O svim detaljima oglasio se klub saopštenjem na zvaničnom sajtu, u kojem se potvrđuje da će zbog ubačene klauzule Nejpir moći da pređe samo u Olimpiju iz Milana!

To se najavljivalo i prethodnih dana - kada je Šabaz Nejpir zatražio od Janisa Sferopulosa da ne igra jer pregovara sa drugim timom. Grčki trener kasnije je otkrio o kojem se klubu radi - zbog čega je ratovao sa organizatorom igre, iako je Etore Mesina pokušao to da demntuje. Zvezda je stala iza riječi svog trenera i potvrdila da će do transfera doći!

"KK Crvena zvezda u cilju sprečavanja objavljivanja daljih spekulacija i brojnih neistina (kojih je prethodnih dana bilo mnogo), ali i kako bi zaštitio integritet našeg trenera gospodina Janisa Sferopulosa obavještava javnost sljedeće:

Igrač Šabaz Nejpir zatražio je 18. decembra 2023. godine da napusti naš klub i o tome je obavijestio prvog trenera KK Crvena zvezda Janisa Sferopulosa, koji je javnost u dva navrata u kratkom vremenskom periodu transparentno obavještavao o ovom slučaju!

Pošto je politika kluba da nikoga ko sebe ne vidi kao dio kluba i ne ojseća pripadnost timu, neće primoravati da bude dio nečega protiv svoje volje, KK Crvena zvezda postigao je sporazumni raskid ugovora sa Šabazom Nejpirom u kome je jasno ugrađena klauzula, po kome igrač može da nastupa samo u italijanskom klubu 'Olimpija Armani' iz Milana. Sporazumni raskid je potpisan u srijedu 20. decembra 2023. godine u Beogradu uz saglasnost obje strane. KK Crvena zvezda isključivo preko svojih zvaničnih naloga obavještavao je, i obavještavaće blagovremeno javnost transparentno o svojim svakodnevnim aktivnostima, uključujući i transfer politiku kluba", navodi se u saopštenju crveno-bijelih.

Praktično, to znači da je Šabaz Nejpir bivši igrač srpskog tima i da će uskoro potpisati novi ugovro sa Olimpijom iz Milana. Za taj tim igrao je u prethodnoj sezoni, a naznaka da bi mogao u Italiju bilo je i na početku ove - trener milanske ekipe Etore Mesina otkrio je da Nejpir šalje poruke bivšim saigračima i time izazvao "požar u evropskoj košarci.

Šabaz Nejpir se oglasio da demantuje te navode, zatim se Mesina izvinjavao i okrivio novinara, ali... Izgleda da je vatre bilo baš tamo gdje se dimilo, nekadašnji NBA košarkaš nastaviće karijeru u Olimpiji iz Milana.