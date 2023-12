Partizan ima tim za fajnal-for Evrolige: Trener Reala hvalio crno-bijele, pa otkrio kako je zaustavio Pantera

Ćus Mateo ima samo riječi hvale na račun Partizana.

Izvor: MN PRESS

Real je razbio Partizan u Madridu (91:75), a trener domaćeg tima Ćus Mateo imao je samo riječi hvale na račun srpske ekipe. Uvjeren je da crno-bijeli mogu mnogo i da će to i pokazati u nastavku sezone. Uostalom, pozicija na tabeli i četvrto mjesto sa skorom 9-7 najbolji su pokazatelj toga.

Na konferenciji za medije poslije meča španski stručnjak pričao je o srpskom timu. "Oni su odličan tim koji ima velike šanse za plej-of i za fajnal-for. Znaju kako da koriste svoje prednosti, odlično šutiraju i za dva i za tri. Dobili su pet mečeva u nizu prije dolaska ovdje. Mi smo odlično igrali prvenstveno u odbrani, dok smo u napadu imali sjajno kretanje lopte, 25 asistencija, nezadovoljan sam samo brojem izgubljenih lopti, čak 12. Sve ostalo smo kontrolisali, nalazili smo dobre pozicije u napadu i poentirali", rekao je Mateo.

Real je prvi na tabeli sa skorom 15-1.

"Uživamo na terenu, zabavljamo se, imamo dobru dinamiku, nalazimo se u dobrom momentu i potrudićemo se da nastavimo. Imamo i mečeve u ACB ligi, ne smijemo to da zaboravimo. Potrebno je da nastavimo da igramo zajedno, da igramo kao tim. Ne smijemo da pričamo sada kako ćemo igrati u finalu ili tako nešto, to nije dozvoljeno. Mi smo 'gladni', ali u isto vrijeme moramo da ostanemo na zemlji, da radimo, treniramo i da gledamo kako da napredujemo."

Jedno od pitanje novinara bilo je u vezi odbrane na Kevinu Panteru koji je meč završio sa samo četiri poena "Plan je bio da stavim nekoliko dobrih defanzivaca na njemu, kao što su Kozer i Rodrigez. Dobro su ga čuvali. Međutim, kada je Kevin na njegovom nivou i kada počne da pogađa, to ne može da se čuva. Vidjeli ste svi to prošle godine. Trudili smo se da igramo dobru odbranu, njih dvojica su to radili odlično, ali je to u isto vrijeme radio cijeli tim. Branili smo se zajedno, tako je bilo i u Panterovom slučaju. Čim je on imao loptu, znalo se šta moramo da radimo."

Vidi opis Partizan ima tim za fajnal-for Evrolige: Trener Reala hvalio crno-bijele, pa otkrio kako je zaustavio Pantera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

U odnosu na tim koji je osvojio titulu prošle godine stigao je samo Fakundo Kampaco.

"Ima tu još jedna bitna stvar, smirenost. Pritisak u ovom klubu uvijek postoji, rezultati se traže i to što poznajemo jedni druge bolje, to znači. Musa i Hezonja bili su novi prošle sezone. Faku je došao, dobro poznaje sve u klubu, nije mu trebalo mnogo vremena da se adaptira. Sada smo smireniji, naravno da pomažu i dobri rezultati, ali igramo slobodnije, radimo sjajne stvari kao tim. Igramo zajedno, kao tim, vidi se to i po kretanju lopte i igrama. Evo, Musa (23 poena) na primjer, da sam ga ostavio duže na terenu možda bi dao 50 poena, ali moramo da razmišljamo i o budućnosti i široj slici. Svi se trude, gladni su uspjeha, željni borbe i zato smo tu gdje jesmo", zaključio je Mateo.