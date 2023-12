"Zgrožen sam!" Obradovića iznerviralo pitanje na konferenciji: O čemu pričate!?

Željko Obradović odgovarao je na pitanja novinara u Madridu.

Izvor: Printscreen/YouTube/Real Madrid baloncesto

Partizan je ubjedljivo izgubio od Reala u Madridu (91:75). Srpski tim nije bio ni blizu da napravi iznenađenje, a loša igra na obje strane terena naljutila je i Željka Obradovića. Vidjelo se to po odlukama na terenu i odmaranju glavnih igrača u drugom poluvremenu.

Prvo je pričao o samom meču. "Vjerujem da smo odigrali veoma loštu utakmicu tokom cijelog meča, bacali smo im loptu pravo u ruke, bez energije u odbrani, nismo razmišljali dovoljno u napadu i nismo tražili prave pozicije za napad. Real je odličan tim i zaslužio je pobjedu", počeo je Željko.

Još jednom je kritikovao svoj tim. "Nije ovo poraz, ovo ne može da se objasni, naša odbrana bila je previše 'mlaka'. Oni su dobili ovaj meč u svakom segmentu igre."

Potom ga je jedan španski novinar pitao o emocijama na terenu i o tome da li je prošlosezonska tuča na parketu i sve što se dogodilo u Madridu imalo uticaj prije meča. "To možda vi gledate, za šta da vraćamo? O čemu pričate, igrali smo kao protiv svakog drugog tima. To što igramo protiv Reala, to je to. Nema nikakvog revanša i osvete. Zgrožen sam kada neko priča o tome i kada to izgovara. Zgrožen sam", zaključio je Obradović i poslije toga je napustio konferenciju jer nije bilo više pitanja.

