Ništa novo neću reći o njemu! Željko Obradović: Sve su to bitni igrači, ali Fakundo Kampaco...

Trener Partizana nekolilko puta naglasio ime plejmejkera Reala.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

KK Partizan u Madridu se sprema za meč protiv Reala u četvrtak (20.45) i to u sjajnom raspoloženju. Tim Željka Obradovića gazi Evroligom u ovom trenutku, u utorak je pobijedio i Valensiju u gostima i duel u dvorani "kraljevskog kluba" biće okršaj dvije trenutno najbolje ekipe takmičenja.

Trener crno-bijelih Željko Obradović posebno je uoči utakmice istakao činjenicu da je dolazak bivšeg igrača Zvezde Fakunda Kampaca podigao ionako visok kvalitet Reala na još viši nivo. "Naravno, pričati o tome kakav Real ima kvalitet je svima veoma dobro poznato. U odnosu na roster koji su imali prošle godine dodali su fantastičnog plejmejkera Kampaca, koji je pokretačka snaga tog tima, uz sav kvalitet koji su posedovali. Dominiraju ove godine u Evroligi, u ACB ligi, očekuje nas izuzetno zahtjevna utakmica"

Govorio je "Žoc" i o ostalim kvalitetima i adutima Madriđana. Počev od centra Valtera Tavaresa. "Nema dileme da je on najdominantniji igrač u evro-košarci, koji mijenja mnogo toga na terenu, ali imaju kvalitet na svim pozicijama - od najmlađih, Hezonje i Muse, pa do najiskusnijih, Rudija Fernandeza, Ćaća (Serhija Rodrigeza), Deka, Ljulja... To je ekipa koja igra izvanrednu košarku i svako od njih ima individualni kvalitet, ali igra kao tim. Tu je i Poarje veoma bitan, tu je i ovaj mali koji počinje na poziciji 'četiri'. Kvalitet na svim pozicijama, naravno da je Tavares izuzetno bitan, ali nije samo on. Tavares i Kampaco imaju konekciju, kao što i Ćaćo i Ljulj imaju konekciju sa Poarjeom, nabacuju mu lopte gore na zakucavanje... Sve su to bitni detalji, ali Kampaco je fantastičan igrač i ništa novo ne govorimo kada kažemo tako nešto o njemu", dodao je Obradović.

Fakundo Kampaco u utorak je gostovao Zvezdi prvi put od kada je otišao iz Beograda nazad u Madrid i dočekan je veoma srdačno - i od navijača i od kluba, koji mu je uručio ikonu Svetog Nikole i niz poklona. Na terenu, naravno, nije bilo milosti ni prijateljstva, kao što nije bilo ni drugarstva između Argentinca i Obradovića i na "vječitim derbijima" prošle sezone. A poslije svakog su završili jedan drugom u zagrljaju i pokazali svima da imaju odličan odnos. Pogledajte njihove zajedničke fotografije:

U odgovoru na pohvale trenera Reala Ćusa Matea da je Partizan tim koji vidi na Fajnal-foru, Obradović je kroz osmijeh rekao: "Strašno bih volio kada bi se to obistinilo, bilo bi to baš lijepo. Ali pričati o tome u decembru je preuranjeno i kada se pogleda kvalitet timova u Evroligi i kada se vidi koliko timova hoće u završnicu, ne u Top 8, nego i sada u drugačiji format, mislim da je najbitnije da se ide iz utakmice u utakmicu i to je to".

Prema "Žocovim" riječima, ekipa bi trebalo da zaboravi veliku potrošnju u meču protiv Valensije u "Fonteti" prošle noći. "Imali smo veliku potrošnju i treba da zaboravimo, tako je - kako je, da damo sve od sebe i da probamo da defanzivno budemo kao protiv Valensije, napadački da svakako budemo bolji i da te otvorene šuteve pogađamo. Kao što oni nas znaju, probali smo da ostavimo neke detalje, da ubijedimo igrače u neke stvari koje su najbitnije što se tiče utakmice sa Realom i to je to. Zdravstveno su svi OK".

Real je pred meč protiv Partizana savladao Zvezdu u Štark areni, ali je učinio to tako dominantno da je uspio i da sačuva snagu za duel protiv crno-bijelih. Biće to spektakl.