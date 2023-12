Micić otišao u NBA ligu i nestao: "Vaso, ja sam pogriješio, nemoj i ti"

Gdje je Vasilije Micić? Znamo gdje nije - na NBA terenima.

Dok Vasilije Misić ne igra u NBA ligi, njegovi Oklahoma siti Tanderi pobijedili su u petak rano ujutro Los Anđeles Kliperse 135:115 u svojoj dvorani, predvođeni sjajnim Kanađaninom Šejom Gildžus Aleksandrom, strijelcem 31 poena. Ljubitelji košarke u Srbiji vjerovatno su samo bacili pogled na taj rezultat bez previše zadržavanja na statistici, jer se već podrazumijeva da kraj imena srpskog plejmejkera piše "Nije igrao odlukom trenera".

Dvostruki osvajač Evrolige, najbolji plejmejker Evrope i najbolji igrač Fajnal-fora EL u NBA ligi više nema ni simboličnu minutažu, jer je u decembru odigrao samo 23 minuta. Ove sezone nastupio je samo 10 puta, a u ovom mjesecu za 22 dana samo dva puta. Protiv Jute je u ubjedljivoj pobjedi (134:120) igrao 16 minuta i promašio tri trojke uz pet ostvarenih asistencija, a prošle nedjelje je u slično ubjedljivom trijumfu protiv Memfisa (116:97) igrao samo sedam minuta i promašio jednu trojku.

U svojim najboljim igračkim godinama (29), Vasilje Micić zvanično postiže samo 2,9 poena po meču uz tek 2,7 asistencije po utakmici i 0,5 skokova, mada bi ove brojeve trebalo uzeti sa obaveznom napomenom - Vasa zapravo uopšte ne igra, ili igra tek onda kada je utakmica već odlučena. Kao da trener Mark Dejnjo više ni ne razmatra mogućnost da koristi doskorašnjeg plejmejkera Efesa, koji je u Evropi mogao da bira tim u kojem će igrati, a u NBA prolazi kroz težak period za karijeru.

Košarkaš Efesa Šejn Larkin, koji je u tandemu sa Micićem dominirao Evroligom, dao je Vasiliju savjet prije odlaska u NBA.

"Rekao sam mu da mi je najveće kajanje za NBA ligom ostalo to što sam otišao tamo sa stavom - Oh, sad igram sa Vinsom Karterom, Šonom Merionom, Dirkom Novickim... Moram da im dam loptu, da se sklonim, oni su Ol-starovi, superstarovi, u ligi su 12, 15, 20 godina i moram da im se sklonim' Nikad nisam iskoristio priliku da budem pravi ja. Rekao sam Vasi - ne želiš da odeš tamo i da nemaš osjećaj da si pokušao da budeš pravi ti. Nećeš tamo da odeš i da odlučiš 'Hej, ja sam Vasa koji će da dodaje loptu i koji neće da šutira trojke'. Moraš da odeš tamo i da budeš pravi ti, jer ako to ne uradiš, žalićeš na kraju dana. Rekao sam mu da bude iskren i šta je najgore što može da se dogodi? Da se vrati u Evroligu, da bude najplaćeniji igrač, da odabere tim u kojem želi da igra...".

U ovom trenutku, djeluje da Micić ni nema priliku da bude "pravi Vasa" i da radi sve ono što zna. Zato ne bi bilo izneđenje ako bi u narednom periodu promijenio tim - ili čak i ligu. Uostalom, i sam je govorio da ne želi da ode u NBA samo simbolično, da potpiše ugovor i da drugovima šalje dres svog NBA tima sa prezimenom "Micić".

"Iskreno, imam želju da odem u NBA, ali na način koji sam rekao i ljudima iz Oklahome, a to je jedino da igram tamo. Ja stvarno ne vidim sebe da odem tamo da bih rekao drugarima iz kraja da sam bio u NBA ligi i da im donesem dres Oklahome. Mene to ne inspiriše. Ja sam i ovdje došao kada je Efes bio posljednji, a imao sam ponude i nekih, možda, zvučnijih imena. Na svom iskustvu sam vidio da mene inspiriše da igram, da budem dio kolektiva, da dajem svoj maksimum. Ne mora to uvijek da bude glavna uloga, ali ja ću se uvijek izboriti za to što mi se pruža i daću svoj maksimum. Sve ostalo nije u mojim rukama. Kažem, sam odlazak tamo ne vidim na način da budem samo dio ekipe. Oni to znaju, iskreno sam im to rekao. Možda to nekome zvuči arogantno i prepotentno, ali tako je...", govorio je Micić tokom boravka u Efesu o odlasku u Ameriku.